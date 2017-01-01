Інтерпол знайшов у Росії 26 злочинців з Донеччини
- Сьогодні, 11:07
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Інтерпол
Злочинці з Донеччини найчастіше втікають до РФ
Злочинці з Донеччини, користуючись спільним кордоном, найчастіше втікають до Росії, маючи намір уникнути відповідальності.
Як повідомляє прес-служба поліції в Донецькій області, з початку року сектором Інтерполу та Європолу, який є підрозділом департаменту Інтерполу та Європолу (Київ), було встановлено місцезнаходження 27 осіб. 26 з них переховувалися від закону у РФ.
Наразі вирішується питання щодо їхньої екстрадиції в Україну.
Крім того, саме в Росії лише за три місяці було виявлено 12 транспортних засобів, викрадених на території Донеччини. Незабаром їх буде повернуто українським власникам.