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    Інтерпол знайшов у Росії 26 злочинців з Донеччини

    • Сьогодні, 11:07
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    Інтерпол
    Інтерпол

    Злочинці з Донеччини найчастіше втікають до РФ

    Злочинці з Донеччини, користуючись спільним кордоном, найчастіше втікають до Росії, маючи намір уникнути відповідальності.

    Як повідомляє прес-служба поліції в Донецькій області, з початку року сектором Інтерполу та Європолу, який є підрозділом департаменту Інтерполу та Європолу (Київ), було встановлено місцезнаходження 27 осіб. 26 з них переховувалися від закону у РФ.

    Наразі вирішується питання щодо їхньої екстрадиції в Україну.

    Крім того, саме в Росії лише за три місяці було виявлено 12 транспортних засобів, викрадених на території Донеччини. Незабаром їх буде повернуто українським власникам.

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