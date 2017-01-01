Правоохоронці викрили начальника військового складу на розкраданні майна
- Сьогодні, 07:58
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Військовий вивів з обліку та привласнив двадцять три елементи навісного динамічного захисту броньованої техніки
Співробітники Служби безпеки України викрили на Одещині начальника складу ракетно-артилерійського озброєння однієї з військових частин на розкраданні майна.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Правоохоронці встановили, що зловмисник протягом двох місяців вивів з обліку та привласнив двадцять три елементи навісного динамічного захисту броньованої техніки. Обладнання, яке містить понад шість з половиною кілограмів вибухівки у тротиловому еквіваленті, начальник складу планував продати.
Оперативники спецслужби затримали старшого сержанта при спробі продажу викраденого військового майна.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Триває досудове слідство.