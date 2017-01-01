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    Правоохоронці викрили начальника військового складу на розкраданні майна

    • Сьогодні, 07:58
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    Військовий вивів з обліку та привласнив двадцять три елементи навісного динамічного захисту броньованої техніки

    Співробітники Служби безпеки України викрили на Одещині начальника складу ракетно-артилерійського озброєння однієї з військових частин на розкраданні майна.

    Про це повідомляє прес-служба СБУ.

    Правоохоронці встановили, що зловмисник протягом двох місяців вивів з обліку та привласнив двадцять три елементи навісного динамічного захисту броньованої техніки. Обладнання, яке містить понад шість з половиною кілограмів вибухівки у тротиловому еквіваленті, начальник складу планував продати.

    Оперативники спецслужби затримали старшого сержанта при спробі продажу викраденого військового майна.

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

    Триває досудове слідство.

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    Правоохоронці викрили начальника військового складу на розкраданні майна
    Правоохоронці викрили начальника військового складу на розкраданні майна
    Правоохоронці викрили начальника військового складу на розкраданні майна
    Правоохоронці викрили начальника військового складу на розкраданні майна

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