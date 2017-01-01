Правоохоронці викрили начальника військового складу на розкраданні майна



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Військовий вивів з обліку та привласнив двадцять три елементи навісного динамічного захисту броньованої техніки

Співробітники Служби безпеки України викрили на Одещині начальника складу ракетно-артилерійського озброєння однієї з військових частин на розкраданні майна.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Правоохоронці встановили, що зловмисник протягом двох місяців вивів з обліку та привласнив двадцять три елементи навісного динамічного захисту броньованої техніки. Обладнання, яке містить понад шість з половиною кілограмів вибухівки у тротиловому еквіваленті, начальник складу планував продати.

Оперативники спецслужби затримали старшого сержанта при спробі продажу викраденого військового майна.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.