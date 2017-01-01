

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бої в Мосулі

Причиною припинення спецоперації називають великі втрати серед цивільного населення

Урядова іракська армія припинила звільнення західної частини Мосула від бойовиків «Ісламської держави» через великі втрати серед цивільного населення. Про це повідомляє Reuters.

На таке рішення вплинула зокрема позиція ООН, яка висловила глибоку стурбованість у зв'язку з великими жертвами.

Представник поліції заявив про необхідність вироблення нових наступальних планів.

«Нам необхідні хірургічно точні операції проти терористів, які не викликали б жертви серед мирного населення», - зазначив представник поліції

Як відомо, 20 жовтня 2016 року іракська армія розпочала масштабну наступальну операцію на Мосул. Операцію підтримали війська міжнародної коаліції на чолі з США. Її метою є витіснення бойовиків на північ і схід Іраку і визволення Мосула.

23 березня «Главком» повідомляв, що в іракському місті Мосул, західну частину якого контролюють загони терористичного угруповання «Ісламська держава», прогримів потужний вибух, внаслідок якого було зруйновано кілька будівель.