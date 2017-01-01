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    «Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за теракт у Стамбулі

    • Вчора, 11:25
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    Терористи заявили, що їхньою ціллю був найвідоміший стамбульський клуб, де святкують християни

    Терористи «Ісламської держави» оприлюднили заяву, в якій ідеться про те, що вони стоять за атакою на нічний клуб Reіna у Стамбулі в новорічну ніч, де загинуло 39 осіб, передає Аl Jazeera.

    «У продовження священних операцій, які «Ісламська держава» здійснює проти захисника хреста, Туреччини, героїчний солдат здійснив напад на один з найвідоміших нічних клубів, де християни відзначають своє відступницьке свято», – йдеться в заяві.

    Цю заяву було зроблено після того, як у Туреччині повним ходом розпочалися пошуки принаймні одного нападника, якого підозрюють у скоєнні нападу на нічний клуб.

    Нагадаємо, турецька поліція веде пошуки озброєного чоловіка, громадянина Казахстану чи Узбекистану, який увірвався в новорічну ніч у нічний клуб Reina в Стамбулі і розстріляв людей.

    Нагадаємо, внаслідок нападу терориста на стамбульський нічний клуб загинуло щонайменше 39 людей, 69 госпіталізовано. Про це заявив міністр внутрішніх справ Туреччини, повідомляє Aljazeera. Серед загиблих у теракті в нічному клубі в Стамбулі – 16 іноземців, додав міністр.

    Серед загиблих немає громадян України. Повідомляється, що загинули громадяни Саудівської Аравії, Марокко, Лівану та Лівії. Представник МЗС Йорданії заявив що, внаслідок атаки загинуло троє громадян країни, четверо постраждали.

    Туреччина
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