«Ісламська держава» взяла на себе відповідальність за теракт у Стамбулі

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Терористи заявили, що їхньою ціллю був найвідоміший стамбульський клуб, де святкують християни

Терористи «Ісламської держави» оприлюднили заяву, в якій ідеться про те, що вони стоять за атакою на нічний клуб Reіna у Стамбулі в новорічну ніч, де загинуло 39 осіб, передає Аl Jazeera.

«У продовження священних операцій, які «Ісламська держава» здійснює проти захисника хреста, Туреччини, героїчний солдат здійснив напад на один з найвідоміших нічних клубів, де християни відзначають своє відступницьке свято», – йдеться в заяві.

Цю заяву було зроблено після того, як у Туреччині повним ходом розпочалися пошуки принаймні одного нападника, якого підозрюють у скоєнні нападу на нічний клуб.

Нагадаємо, турецька поліція веде пошуки озброєного чоловіка, громадянина Казахстану чи Узбекистану, який увірвався в новорічну ніч у нічний клуб Reina в Стамбулі і розстріляв людей.

Нагадаємо, внаслідок нападу терориста на стамбульський нічний клуб загинуло щонайменше 39 людей, 69 госпіталізовано. Про це заявив міністр внутрішніх справ Туреччини, повідомляє Aljazeera. Серед загиблих у теракті в нічному клубі в Стамбулі – 16 іноземців, додав міністр.

Серед загиблих немає громадян України. Повідомляється, що загинули громадяни Саудівської Аравії, Марокко, Лівану та Лівії. Представник МЗС Йорданії заявив що, внаслідок атаки загинуло троє громадян країни, четверо постраждали.