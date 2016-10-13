Іванка Трамп буде працювати в Білому домі без зарплати

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Іванка Трамп офіційно стане помічником президента США

Дочка президента США Дональда Трампа Іванка заявила, що вона буде в Білому домі виконувати роль радника глави держави на безоплатній основі. Про це повідомляє The New York Times.

«Я чула, що у деяких є занепокоєність через те, що я буду радником президента, але буду добровільно дотримуватися всіх правил етики, і я замість цього буду служити в якості неоплачуваного працівника в офісі Білого дому за умови дотримання всіх тих же правил, що (дотримуються) та інші федеральні державні службовці», - заявила Іванка.

Раніше Politico з посиланням на юриста Іванки Джеймі Горелика повідомляло, що вона отримає особистий кабінет у Білому домі, а також доступ до секретної інформації.