Трамп озвучив умови скасування візових обмежень для мігрантів

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Дональд Трамп

Дональд Трамп заявив, що за три місяці видача віз відновиться, щойно ухвалять нові заходи безпеки країни

Президент США озвучив умови скасування візових обмежень для мігрантів.

Дональд Трамп заявив, що за три місяці видача віз відновиться, щойно ухвалять нові заходи безпеки країни. Через указ Трампа заборонити в'їзд окремим категоріям мігрантів десятки тисяч американців вийшли на акції протесту.

Як відомо, Дональд Трамп у п'ятницю підписав «антимігрантський» указ, згідно з яким Держдеп зобов'язується на 120 днів зупинити дію програми для мігрантів Refugee Admissions Program, яка поширюється на всі країни.

Крім того, указ на термін 90 днів припиняє видачу дозволів на імміграцію в США жителям країн, «причетних до тероризму» - Сирії, Ємену, Судану, Сомалі, Іраку, Ірану і Лівії. Сьогодні стало відомо, що мешканці семи вищевказаних мусульманських країн не зможуть в’їхати в США навіть з Green Card.

Джерело: ТСН