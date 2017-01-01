Із України везли контрабандою особову справу генерала авіації

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Крім документів намагалися вивезти монети, медалі та ордени

На Одещині співробітники Держприкордонслужби затримали жінку, яка вивозила з України монети, медалі та ордени, а також особову справа генерала авіації.

Як повідомляє Держприкордонслужба, контрабандистку затримали в пункті пропуску «Кучурган».

«Під час перетину жінкою кордону спочатку спрацював комплекс радіаційного контролю «Янтар». Джерелом випромінювання виявився авіаційний годинник. У ході подальшого огляду серед речей громадянки були знайдені 5 срібних монет 20-го століття, 5 ювілейних медалей, 2 ордени часів другої світової війни та особиста справа генерала авіації червоної армії», - йдеться в повідомленні.

За цим фактом поінформували представників СБУ та Нацполіції. Триває перевірка.