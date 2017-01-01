Троє українців намагалися вивезти до Росії військовий прилад

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Радіонавігаційний пристрій, який перехопили прикордонники, використовується у військовій авіації

У залізничному пункті контролю «Хутір-Михайлівський» прикордонники Сумського загону спільно зі співробітниками СБУ та працівниками митниці попередили спробу незаконного переміщення через кордон військового приладу.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«У ході перевірки одного з вагонів поїзда «Кишинів-Москва» спільна міжвідомча група в сумках з товарами народного споживання, які везли до Росії троє наших співвітчизників, виявила радіонавігаційний пристрій. Він використовується в складі бортових систем військових літаків», - зазначається в повідомленні.

Інформацію про наміри українців перевезти пристрій, який призначений для безперервного виміру швидкості та кута зносу повітряного судна, отримали представники СБУ.

Військовий прилад вилучений та переданий на експертизу.

Проводяться невідкладні слідчі дії.