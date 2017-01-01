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    Із вікна 83 поверху готелю в «Москва-Сіті» впав юнак

    • Сьогодні, 19:41
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    Біля готелю комплексу «Москва-Сіті»

    Особу загиблого постояльця готелю з’ясовують

    Постоялець готелю впав з 83 поверху висотної будівлі міжнародного комплексу «Москва-Сіті».

    Про це повідомили ТАСС в правоохоронних органах столиці.

    «Чоловік впав з 83-го поверху готелю висотної будівлі «Око». Особа загиблого та обставини події встановлюються», - сказав співрозмовник агентства.

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    У прес-службі поліції факт підтвердили, зазначивши, що на місці події працює слідчо-оперативна група.

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    Із вікна 83 поверху готелю в «Москва-Сіті» впав юнак
    Із вікна 83 поверху готелю в «Москва-Сіті» впав юнак
    Із вікна 83 поверху готелю в «Москва-Сіті» впав юнак
    Із вікна 83 поверху готелю в «Москва-Сіті» впав юнак
    twitter.com/aka_svart

    «Проводиться перевірка за фактом смерті 18-річного молодого чоловіка в результаті падіння з оглядового майданчика «Москва-Сіті», - сказали в прес-службі головного слідчого управління СК РФ по Москві.

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