Із вікна 83 поверху готелю в «Москва-Сіті» впав юнак
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Біля готелю комплексу «Москва-Сіті»
Особу загиблого постояльця готелю з’ясовують
Постоялець готелю впав з 83 поверху висотної будівлі міжнародного комплексу «Москва-Сіті».
Про це повідомили ТАСС в правоохоронних органах столиці.
«Чоловік впав з 83-го поверху готелю висотної будівлі «Око». Особа загиблого та обставини події встановлюються», - сказав співрозмовник агентства.
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У прес-службі поліції факт підтвердили, зазначивши, що на місці події працює слідчо-оперативна група.
Спрашивают видео. Все, что есть. pic.twitter.com/3IqTbnFOOS— Between S & Z (@aka_svart) 14 січня 2017 р.
«Проводиться перевірка за фактом смерті 18-річного молодого чоловіка в результаті падіння з оглядового майданчика «Москва-Сіті», - сказали в прес-службі головного слідчого управління СК РФ по Москві.