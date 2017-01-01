ФСБ попереджала про підготовку замаху на терориста Жиліна – журналіст

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Терорист Євген Жилін

Спецслужби України чи РФ вбили б Жиліна не так, як це сталося, вважає Єрженков

Про підготовку замаху на харківського терориста Євгена Жиліна було відомо його друзям – від ФСБ.

Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив журналіст «Дождя» Сергій Єрженков, який готував матеріал про оточення і обставини вбивства Жиліна.

«Друг Козиря (компаньйона терориста Жиліна – ред.) мені потім розповів, що його ФСБ попереджала про те, що готується замах на Жиліна, це повідомлення надійшло саме тоді, коли цей спортклуб відкривали (це мав бути їх спільний із харківським сепаратистом бізнес – ред.)», - розповів журналіст.

За його словами, Жилін «вів справи» із непростими людьми, всі вони – живуть на елітній Рубльовці під Москвою.

«Вони зареєстрували тут (у Росії) спортклуб «Оплот», який раніше діяв і в Україні. В Росії вони хотіли проводити якісь бої без правил, наскільки мені відомо, також планували якісь змагання серед спортсменів «ДНР» і «ЛНР». Клуб навіть уже відкрили в районі Перово у Москві», - зазначив Єрженков.

Він переконаний, що розстріл Жиліна в елітному ресторані – не схоже на почерк спецслужб.

«Інтерв’ю з Козирєм ми записували на дачі цього друга (якому про вбивство буцімто повідомило ФСБ – ред.). Всі ці люди живуть у західному напрямку від Москви, на Рубльовці. Лише за кілька кілометрів звідти розташоване Ново-Огарьово, де дача Путіна. Убивство Жиліна сталося в елітному ресторані «Вєтєрок», куди ходять депутати, зірки шоу-бізнесу. І так от демонстративно й показово розстріляти… Я не вірю, що це зробили спецслужби України чи Росії. А будинок Жиліна, який був неподалік, був навіть не під охороною. Якби саме спецслужби хотіли, вони могли б усунути його вдома», - наголосив журналіст.

Нагадаємо, 19 вересня у ресторані «Вєтєрок», в елітному селищі Горки-2 під Москвою, Євген Жилін зустрівся зі своїм товаришем Андрієм Козирем. Під час цієї зустрічі в їхній бік відкрив вогонь кілер, який убив Жиліна і поранив Козиря.

Основних версій резонансного вбивства на Рубльовці дві: в Україні говорять про зачистку використаних інструментів Кремля, а слідчий комітет Росії відпрацьовує слід від продажу донбаського вугілля.

У Нацполіції підтвердили загибель терориста.

У Харкові після надходження офіційного підтвердження факту смерті лідера сепаратистської організації «Оплот» Євгена Жиліна закрито порушені проти нього кримінальні провадження.

Російському телеканалу «Дождь» заборонили мовлення в Україні через заяви про те, що анексований Крим є російським. Таке рішення української влади вже розкритикувала американська неурядова організація Freedom House.