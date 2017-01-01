Із закриттям Липецької фабрики може статися, як із обіцянкою про безвіз – експерт



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тетяна Лупова

До обіцяного в квітні закриття ще далеко, та й чи дійсно воно буде, сумнівається політолог

Закриття Липецької фабрики Roshen Петра Порошенка може стати такою ж обіцянкою, як і безвіз, який ось-ось має бути, але його терміни постійно відкладаються.

Таку думку «24 каналу» висловила політичний експерт Тетяна Лупова.

«Закриття кондитерської фабрики Roshen у російському Липецьку нагадує приказку: не минуло й трьох років. Дивним виглядає пояснення, що закривають її в зв'язку з політичною і економічною ситуацією. Адже, наскільки було відомо, існували плани розвитку цієї фабрики, відкриття нових магазинів», - сказала вона.

За словами політолога, ще невідомо, чи фабрику насправді закриють, оскільки це заплановано зробити в квітні.

«До квітня ще треба дожити, щоб побачити, наскільки правдиві наміри Петра Порошенка. Або це буде, як з обіцянкою про безвізовий режим. Якщо фабрику таки закриють, то, можливо, ми все-таки побачимо виконання хоча б якихось обіцянок президентом. Це необхідно. Питання тільки в тому, чому так довго цього не відбувалося», - наголосила експерт.

Водночас, як зауважує Лупова, існують думки, що закриття фабрики пов’язане з підготовкою до можливих позачергових парламентських виборів.

«Продаж фабрики для піару – дуже дієвий механізм. Звичайно, все може бути, хоча юридичних підстав для позачергової кампанії немає», – зазначає політолог.

З іншого боку, як зауважує експерт, це потужний інформаційний привід для країни, який відволікає українців від більш актуальних проблем.

«Українцям сьогодні важливіше, щоб Петро Порошенко не закривав фабрику в Липецьку, а для початку закінчив АТО, як він пообіцяв. Це більш на часі», - наголосила Лупова.

Нагадаємо, корпорація Roshen вирішила закрити скандально відому Липецьку кондитерську фабрику, що досі діяла на території РФ.