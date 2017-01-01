Липецька фабрика за три роки сплатила до України 125 мільйонів - Roshen

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Фабрика Roshen

У компанії підтвердили, що в закритті фабрики без політики не обійшлося

За період з 2014 до 2016 року до України було сплачено більше 125 мільйонів гривень із дивідендів активів Липецької фабрики Roshen.

Про це «Громадському» повідомили в прес-службі компанії.

Крім того, в Roshen підтвердили: причини закриття Липецької фабрики - «політично-економічні».

«Починаючи з 2013 року виробництво продукції скоротилося в 3 рази. Відбулося різке зниження асортименту після необгрунтованої заборони імпорту української продукції на територію РФ, активна дискредитація діяльності фабрики в російських ЗМІ та тиск органів влади в ряді регіонів на торгівельні організації через продаж продукції фабрики. І це на фоні зниження купівельної спроможності населення», - зазначили в прес-службі.

Раніше стало відомо, що Roshen закриває Липецьку фабрику

Липецька кондитерська фабрика «Рошен» заявила про плановане звільнення 697 осіб. Початок звільнення робітників – 24 квітня, закінчення – 31 липня.