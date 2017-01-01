На Трампа не подіють прийоми Порошенка, які працювали з Обамою - американський професор



Розсилка ВІДПРАВИТИ

facebook.com/serhiy.kudelia Сергій Куделя

Зайвий пафос може зашкодити двостороннім відносинам, вважає вчений

Риторика, яка не підкріплена конкретними кроками, спрямованими на досягнення миру на Донбасі, може налаштувати нову адміністрацію США проти офіційного Києва.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав професор Бейлорського університету (США) Сергій Куделя.

«Трамп розглядає Україну як проблему, а не стратегічно важливий ресурс», - зазначив він.

На думку професора, із Трампом треба говорити в інший спосіб, ніж раніше з Обамою.

«Прийоми президента України Петра Порошенка, який зазвичай звинувачує інших у проблемах мирного процесу в Україні, більше не працюватимуть. Патріотична риторика та биття себе у груди, які працювали з Обамою, з Трампом - лише зашкодять», - вважає Куделя.

Раніше президент України Петро Порошенко привітав Дональда Трампа з інавгурацією.

Нагадаємо, Дональд Трамп склав присягу та офіційно приступив до обов’язків нового президента США.

Екс-президент Обама покинув овальний кабінету Білому домі.

Джерело: Голос Америки