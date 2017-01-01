  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Ізраїль погрожує знищити системи протиповітряної оборони Сирії

    • Сьогодні, 16:08
    • Розсилка
    Авігдор Ліберман
    Авігдор Ліберман

    Ізраїль обіцяє відповісти на можливий обстріл своїх літаків

    Міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман пригрозив знищити системи протиповітряної оборони Сирії, якщо вони знову відкриють вогонь по ізраїльській авіації.

    Про це повідомляє DW.

    «Наступного разу, коли сирійці застосують свої системи протиповітряної оборони проти наших літаків, ми знищимо їх без найменших вагань», - заявив Ліберман в ефірі державного радіо.

    Читайте також

    Нагадаємо, 17 березня Сирія заявила, що збила літак ізраїльської військової авіації, який здійснював бомбардування в районі Пальміри. Згодом інформацію про збиття літака у міністерстві оборони Ізраїлю заперечили.

    Читайте також
    Сирія Ізраїль літак
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ