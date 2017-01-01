Ізраїль погрожує знищити системи протиповітряної оборони Сирії

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Авігдор Ліберман

Ізраїль обіцяє відповісти на можливий обстріл своїх літаків

Міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман пригрозив знищити системи протиповітряної оборони Сирії, якщо вони знову відкриють вогонь по ізраїльській авіації.

Про це повідомляє DW.

«Наступного разу, коли сирійці застосують свої системи протиповітряної оборони проти наших літаків, ми знищимо їх без найменших вагань», - заявив Ліберман в ефірі державного радіо.

Нагадаємо, 17 березня Сирія заявила, що збила літак ізраїльської військової авіації, який здійснював бомбардування в районі Пальміри. Згодом інформацію про збиття літака у міністерстві оборони Ізраїлю заперечили.