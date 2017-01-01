Єфремов поскаржиться до Європейського суду щодо свого арешту

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Єфремов і його адвокати стверджують, що справа проти нього сфабрикована за політичними мотивами

Екс-керівник парламентської фракції «Партії регіонів» Олександр Єфремов, якого обвинувачують у сепаратизмі і причетності до створення так званої «ЛНР», має намір подавати позов до Європейського суду з прав людини через рішення про продовження його арешту.

Про це він заявив на сьогоднішньому засіданні Старобільського районного суду Луганської області.

«Ваша честь, передусім хотів би вам подякувати за прийняте рішення. Воно нам відкриває дорогу передавати матеріали до Європейського суду з прав людини. Виходячи з того, що я почув, і з консультацій з адвокатом, який знаходиться в Європі, у нас є чудові перспективи для того, щоб цю справу виграти», - заявив обвинувачений.

На вчорашньому засіданні Єфремов і його адвокати стверджували, що справа проти нього сфабрикована за політичними мотивами, обвинувачення - безпідставні, а необхідність утримання під вартою відсутня.

Як повідомлялося, на сьогоднішньому засіданні суд продовжив арешт Єфремову до 28 квітня.

Єфремова обвинувачують в організації захоплення будівлі Луганської ОДА (ч. 3 ст. 27, ст. 341 КК України); у пособництві в захопленні Управління Служби безпеки України в Луганській області (ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України). Також йому висувають обвинувачення в здійсненні умисних дій з метою зміни території і державного кордону України порушуючи порядок, встановлений Конституцією представником влади, за попередньою змовою з групою осіб, що спричинили тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 110 КК України); організаційному і іншому сприянні створенню і діяльності терористичної організації «Луганська народна республіка» (ч. 1 ст. 258-3 КК України); державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України).