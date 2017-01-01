Єфремов ще на місяць залишиться під арештом

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Олександр Єфремов

Суд відмовив адвокатам в оскарженні арешту Єфремова

Апеляційний суд Києва переніс засідання у справі екс-глави фракції Партії регіонів Олександра Єфремова на 15 березня. Про це повідомляє «112 Україна».

Адвокати намагалися оскаржити перший арешт Єфремова, згідно з яким він повинен пробути за ґратами до 17 березня. Однак адвокатам відмовили, так як строк оскарження закінчився кілька місяців тому.

Тому прокурори вважають проведення засідання недоцільним, адже Єфремову уже чотири рази продовжували арешт.

Таким чином, Єфремов перебуватиме під арештом до 17 березня.

Крім цього, суд задовольнив клопотання адвокатів, які вимагали, щоб прокурори надали оригінали документів, оскільки, за їхніми словами, в документах немає доказів злочинів.

Нагадаємо, 8 та 9 лютого 2017 року у Старобільському районному суді Луганської області тривали слухання судового засідання у справі Єфремова, якого звинувачують за ч. 3 ст. 27, ст. 341, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 111 КК України.

9 лютого захисники Єфремова заявили клопотання в порядку статті 206 КПК України про звільнення обвинуваченого з-під варти як незаконно позбавленого свободи та утримуваного під вартою. Судом у задоволенні вказаного клопотання було відмовлено.

Клопотання захисників обвинуваченого про надання дозволу суду на участь обвинуваченого у судовому засіданні поза межами кабіни, застосовуючи практику Європейського суду з прав людини, суд задовольнив.

В подальшому Єфремов братиме участь у судових засіданнях, сидячи поряд зі своїми захисниками.

Засідання у справі Єфремова можна дивитися онлайн.