Єгор Соболєв попередив: серед блокувальників торгівлі на Донбасі десятки, якщо не сотні озброєних людей

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Фото DW Єгор Соболєв

Ядро блокадників становлять люди, які пройшли війну, - нардеп

Серед блокувальників Донбасу є багато людей зі зброєю. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів Єгор Соболєв, нардеп «Самопомочі», один з організаторів торговельної блокади на Донбасі

За словами нардепа, йдеться про десятки, якщо не про сотні таких людей. «Ядро блокадників становлять люди, які пройшли війну. Більшість з них розуміє, що війна не закінчилася. Вони мають зареєстровану, тобто легальну зброю. Я так розумію, що саме на таку зброю оголосила полювання Національна поліція. Ми з п’ятниці отримуємо сигнали про перевірки, які починалися о сьомій ранку», - зазначив він.

Соболєв також додав, що як мінімум в одному випадку зброю справді було у добровольця відібрано, але з поясненнями, що на експертизу. «Я думаю, що, на жаль, поліція зараз зловживатиме своїми повноваженнями і ми звертатимемося до правників по допомогу відстояти право людей на носіння зареєстрованої зброї», - підкреслив парламентар.

Як повідомлялося, уряд на засіданні 1 березня затвердив «Порядок переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції». Документ було розроблено на виконання статті 12 Закону України «Про боротьбу з тероризмом».

Необхідність прийняття урядового рішення була обумовлена організованою на Донбасі вугільної блокадою, що призвело до повної зупинки постачань вугілля, що видобувається на непідконтрольній території.

Кабінет міністрів України опублікував постанову про «Затвердження порядку переміщення товарів у район чи з району проведення антитерористичної операції», де вказано, які товари можна везти через лінію розмежування на Донбасі.

Гройсман вже оцінив розмір збитків України через блокаду на Донбасі.