Гройсман оцінив розмір збитків України через блокаду на Донбасі

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Володимир Гройсман

За блокаду заплатить кожен українець своїми втратами, заявив Гройсман

Енергетична блокада несе загрози для вітчизняної металургії, підриває національну економіку та можливості до виконання соціальних програм, підтримки національної безпеки. Таким чином, кожен українець своїми втратами заплатить за цю блокаду. Про це заявив журналістам під час візиту до Вінниці прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

«Блокада відбувається виключно, на мій погляд, в інтересах Російської Федерації», - підкреслив він.

«Те, що ми забирали своє українське вугілля і використовували в українських цілях для металургії і енергетики, було в інтересах України. Ми з цього отримували податки в український бюджет, з цього фінансували усі потреби, які були необхідні. Очевидно, що за блокаду заплатить кожен українець своїми втратами», - сказав Гройсман, якого цитує прес-служба уряду.

Він наголосив, що українські надра, у тому числі вугілля, сьогодні знаходяться на території, яка тимчасово не підконтрольна Україні.

Підприємства, що виробляли вугілля і компоненти потрібні для металургії, працювали на непідконтрольних територіях, але усі вони були зареєстровані в Україні і платити податки в український бюджет, підкреслив Гройсман.

Крім того, відбувалося переміщення товарів, а не торгівля, тому що підприємства робили взаєморозрахунки між собою, зазначив він.

«Сьогодні 2-4 млрд (грн.. – Ред.) щомісяця ми втрачаємо. Це сьогодні та ціна втрат (від енергетичної блокади. – Ред.)», - підкреслив Гройсман.

Як повідомлялося, уряд на засіданні 1 березня затвердив «Порядок переміщення товарів до району або з району проведення антитерористичної операції». Документ було розроблено на виконання статті 12 Закону України «Про боротьбу з тероризмом».

Необхідність прийняття урядового рішення була обумовлена організованою на Донбасі вугільної блокадою, що призвело до повної зупинки постачань вугілля, що видобувається на непідконтрольній території.

Кабінет міністрів України опублікував постанову про «Затвердження порядку переміщення товарів у район чи з району проведення антитерористичної операції», де вказано, які товари можна везти через лінію розмежування на Донбасі.