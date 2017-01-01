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    Посли ЄС продовжили санкції проти Януковича і Ко ще на рік

    • Сьогодні, 20:34
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    Віктор Янукович
    Віктор Янукович

    Це рішення має остаточно затвердити без обговорення Рада ЄС

    Посли країн–членів при Раді ЄС затвердили рішення про продовження персональних санкцій, накладених на екс-президента України Віктора Януковича та інших колишніх посадовців його режиму. Про це повідомив у Twitter брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

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    «Посли ЄС вирішили продовжити заморожування активів Януковича і 14 осіб з його оточення на рік», - написав він.

    Далі за процедурою це рішення має остаточно затвердити без обговорення Рада ЄС.

    Як повідомлялося, 6 березня 2014 року ЄС запровадив санкції проти колишніх українських високопосадовців у зв’язку з порушеними проти них кримінальних проваджень за підозрами в незаконному заволодінні державними активами. Нині у санкційному списку перебуває 16 осіб, включаючи Януковича.

    Нагадаємо, сьогодні, 2 березня, посли ЄС також схвалили рішення про візову лібералізацію для України. 

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    ЄС Віктор Янукович санкції
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