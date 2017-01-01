Посли ЄС продовжили санкції проти Януковича і Ко ще на рік

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Віктор Янукович

Це рішення має остаточно затвердити без обговорення Рада ЄС

Посли країн–членів при Раді ЄС затвердили рішення про продовження персональних санкцій, накладених на екс-президента України Віктора Януковича та інших колишніх посадовців його режиму. Про це повідомив у Twitter брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

«Посли ЄС вирішили продовжити заморожування активів Януковича і 14 осіб з його оточення на рік», - написав він.

Далі за процедурою це рішення має остаточно затвердити без обговорення Рада ЄС.

Як повідомлялося, 6 березня 2014 року ЄС запровадив санкції проти колишніх українських високопосадовців у зв’язку з порушеними проти них кримінальних проваджень за підозрами в незаконному заволодінні державними активами. Нині у санкційному списку перебуває 16 осіб, включаючи Януковича.

Нагадаємо, сьогодні, 2 березня, посли ЄС також схвалили рішення про візову лібералізацію для України.