Посли ЄС продовжили санкції проти Януковича і Ко ще на рік
- Сьогодні, 20:34
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Це рішення має остаточно затвердити без обговорення Рада ЄС
Посли країн–членів при Раді ЄС затвердили рішення про продовження персональних санкцій, накладених на екс-президента України Віктора Януковича та інших колишніх посадовців його режиму. Про це повідомив у Twitter брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.
«Посли ЄС вирішили продовжити заморожування активів Януковича і 14 осіб з його оточення на рік», - написав він.
EU ambs have decided to prolong the asset freeze on #Yanukovych & 14 assoc for 1 year. Ivanyushchenko removed. #Ukraine #Crimea #Russia— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 2 марта 2017 г.
Далі за процедурою це рішення має остаточно затвердити без обговорення Рада ЄС.
Як повідомлялося, 6 березня 2014 року ЄС запровадив санкції проти колишніх українських високопосадовців у зв’язку з порушеними проти них кримінальних проваджень за підозрами в незаконному заволодінні державними активами. Нині у санкційному списку перебуває 16 осіб, включаючи Януковича.
Нагадаємо, сьогодні, 2 березня, посли ЄС також схвалили рішення про візову лібералізацію для України.