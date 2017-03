Посли ЄС продовжили санкції проти Януковича і Ко ще на рік

Це рішення має остаточно затвердити без обговорення Рада ЄС

Посли країн–членів при Раді ЄС затвердили рішення про продовження персональних санкцій, накладених на екс-президента України Віктора Януковича та інших колишніх посадовців його режиму. Про це повідомив у Twitter брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

«Посли ЄС вирішили продовжити заморожування активів Януковича і 14 осіб з його оточення на рік», - написав він.

EU ambs have decided to prolong the asset freeze on #Yanukovych & 14 assoc for 1 year. Ivanyushchenko removed. #Ukraine #Crimea #Russia