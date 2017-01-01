Порошенко вимагає від ЄС нових санкцій проти Росії

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Зустріч з главою МЗС Німеччини Зігмаром Гарбрієлем

Порошенко на зустрічі з главою МЗС Німеччини навів докази агресії РФ проти України

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з міністром закордонних справ Німеччини Зігмаром Гарбрієлем, який перебуває в Україні зі своїм першим візитом. Про це повідомила прес-служба глави держави.

Порошенко наголосив на провідній ролі Німеччини у консолідації європейських зусиль у питанні захисту українського суверенітету від російської агресії, що є запорукою відновлення стабільності в Європі.

Сторони детально обговорили загострення ситуації в районі Авдіївки, спричиненої обстрілами російських бойовиків.

Президент України наголосив на важливості збереження санкцій проти РФ та їх посилення. Глава держави підкреслив, що спровокована бойовиками нова ескалація насильства на Донбасі, визнання документів так званих «ЛНР» та «ДНР», привласнення українських підприємств є черговим свідченням агресії Росії проти України та вимагає задіяння нових санкційних інструментів з боку ЄС.

Порошенко подякував за внесок Німеччини в ухвалення нещодавніх рішень щодо розблокування процесу запровадження безвізового режиму для українців. Міністр закордонних справ Німеччини запевнив у підтримці якнайшвидшого впровадження безвізу.

Петро та Гарбрієль також відзначили позитивну динаміку зміцнення економічного партнерства між Україною та ФРН.