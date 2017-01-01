«Євробачення-2017»: росіяни можуть не приїхати на зустріч глав делегацій

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Євробачення-2017

Існує 90% ймовірності того, що на зустріч глав делегацій країн-учасниць Євробачення-2017 росіяни не приїдуть

Російська делегація, скоріш за все, не приїде наступного тижня до Києва на засідання керівників делегацій усіх країн-учасниць Євробачення-2017, які братимуть участь у конкурсі. Про це Укрінформуповідомив Павло Шилько, який ближчим часом стане офіційним речником Євробачення-2017.

«Російська делегація досі не зареєструвалася та не надіслала нам список учасників, також вони не забронювали готелі. Таким чином, існує 90% ймовірності того, що на зустріч глав делегацій росіяни не приїдуть. Але сподіваємося, що на сам конкурс вони приїдуть», - повідомив він.

За словам Шилька, зустріч керівників делегацій країн-учасниць Євробачення пройде у Києві 12-13 березня. На засіданні будуть обговорені фінальні моменти підготовки, також делегації вперше відвідають арену Міжнародного виставкового центру, де відбуватиметься пісенний конкурс.