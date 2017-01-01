«Євробачення-2017»: Сестра Сальвадора Собрала розкрила секрет переможної пісні

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Собрал назвав свою сестру найкращим композитором

Сестра представника Португалії на музичному конкурсі Євробачення-2017 Сальвадора Собрала та автор пісні Amar pelos dois Луіса Собрал розповіла, в чому полягав успіх композиції.

«Коли я думала про цю пісню, я уявляла, що людей привабить простота. Простота пісні була ключем, вона відрізняла її від усього, що було на конкурсі. Простота і те, як мій брат її виконав – це основне. Коли він співав, я бачила в його очах кожне слово. Він зробив її особливою», - заявила Луіса.

Вона додала, що її брат – гарний виконавець.

«Іноді я думаю, що я можу дати своєму брату заспівати Happy Birthday – і він це зробить блискуче», - сказала авторка пісні переможця Євробачення-2017.

Зазначимо, коли Собрал вдруге піднявся на сцену, щоб виконати свою пісню як переможець, то назвав свою сестру найкращим композитором та запросив її заспівати з ним.

Нагадаємо, що у Києві завершився фінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017». Його переможцем став представник Португалії Сальвадор Собрал.

Україна зайняла найнижче місце за всю історію участі в Євробаченні. Представник України на Євробаченні-2017 гурт O.Torvald у фіналі здобув 36 балів і посів 24 місце.

Раніше повідомлялося, що Сальвадор Собрал має критичний стан здоров’я. Артист ледь може репетирувати та виступати через хворе серце.