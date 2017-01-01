Фіналіст «Євробачення-2017» терміново потребує операції на серце

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Сальвадор Собрал, представник Португалії на «Євробаченні-2017»

До кінця року Сальвадору Собралу необхідно знайти донора серця, щоб вижити

Сальвадор Собрал, представник Португалії на «Євробаченні-2017», має критичний стан здоров’я. Артист ледь може репетирувати та виступати через хворе серце.

Про це передає британське видання The Mirror.

27-річний Сальвадор вже був названий найкращим представником Португалії за всі роки участі країни у «Євробаченні». Серед фаворитів він займає другу сходинку букмейкерів «Євробачення-2017», поступаючись лише італійцю.

Але лікарі поставили співаку невтішний діагноз, і до кінця року йому необхідно знайти донора серця, щоб вижити.

Сальвадор не хотів, щоб ЗМІ розголошували його лікарську таємницю, але після того, як співак був обраним представляти свою країну на «Євробачення-2017», йому було необхідно зробити операцію по видаленню двох гриж. Саме тому Сальвадор не був присутнім на підготовчих етапах Євробачення-2017, та прибув до Києва тільки у понеділок, 8 травня.

Один з експертів зазначає: «У Португалії абсолютно статичний номер, але це ще більше привертає увагу до чарівної пісні Сальвадора, написаної його сестрою Луїзою».

Починаючи з 1964 року, коли Португалія почала брати участь у «Євробачення-2017», країна жодного разу не перемагала у конкурсі.

Нагадаємо, один із фіналістів «Євробачення-2017» Сальвадор Собрал, котрий представляє Португалію, закликав захищати права біженців.

У Києві за результатами першого півфіналу «Євробачення-2017» визначилися перші фіналісти.

Другий півфінал «Євробачення» відбудеться 11 травня. Фінал – 13 травня.

Україна виступить під 22-м номером у фіналі пісенного конкурсу.

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