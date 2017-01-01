Україна зайняла рекордно низьке місце на «Євробаченні-2017»

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Гурт O.Torvald у фіналі здобув 36 балів

Україна зайняла найнижче місце за всю історію участі в Євробаченні. Представник України на Євробаченні-2017 гурт O.Torvald у фіналі здобув 36 балів і посів 24 місце.

Учасник Євробачення-2017 від України цього року не брав участі у відбіркових півфіналах, які пройшли 9 та 11 травня. O.Torvald одразу потрапив у фінал на правах країни-господаря. Наші хлопці виступили під номером 22 із піснею «Time». O.Torvald – єдиний рок-гурт на цьогорічному конкурсі.

Нагадаємо, цього року Україну представляв рок-гурт «О.Torvald», заснований 2005 року в Полтаві.



Україна вперше взяла участь у Євробаченні у 2003 році. Із піснею «Hasta la Vista» Олександр Пономарьов зайняв 14 місце.



Із того часу Україна лише один раз – у 2015 році – не брала участі у фінальному змаганні цього пісенного конкурсу.



Двічі Україна отримувала перемогу: у 2004 році перемогла Руслана із піснею «Дикі танці», а торік – Джамала із піснею «1944».



Також українські виконавці двічі отримувала «срібло» (Вєрка Сердючка у 2007 р. та Ані Лорак у 2008 р.) та один раз – «бронзу» (Злата Огнєвіч у 2013 р.).



Найнижчий результат донині був у гурту «Ґринджоли», що у 2005 році виконував пісню-гімн Помаранчевої революції «Разом нас багато».

Щойно у Києві завершився фінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017». Його переможцем став представник Португалії Сальвадор Собрал.