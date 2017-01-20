Євробачення-2017: стало відомо, хто за ким виступить на нацвідборі

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Євробачення

З 24 учасників сформували три групи для півфіналів

Жеребкування визначило, коли і під яким порядковим номером виступатиме кожен учасник цьогорічного національного відбору на «Євробачення-2017».

Про це повідомляється на сайті організаторів нацвідбору.

24 учасників розділили на три групи для трьох півфіналів, які відбудуться 4-го, 11-го і 18-го лютого.

За результатами жеребкування, 4-го лютого на сцену вийдуть виконавці: гурт «СКАЙ», Рома Веремейчик і група «LUMIERE», гурт «Monochromea», «Laliko», «Сальто Назад», «MamaRika», «TAYANNA» та Арсен Мірзоян.

11-го лютого свої конкурсні пісні представлять: LETAY, Міла Нітіч, KUZNETSOV, AGHIAZMA, «DETACH», ROZHDEN, Panivalkova, ILLARIA.

А 18-го лютого судді та глядачі почують: група Кузьми Скрябіна «Singing pants», «О.Torvald», Анастасія Прудиус, Віталій Козловський, KADNAY, MELOVIN, «Green Grey», «Vivienne Mort».

Ім'я артиста, який навесні представить Україну на «Євробаченні», визначиться в фіналі Нацвідбору 25-го лютого.

Як і торік, система голосування буде наступною: журі виставляють учасникам бали, глядачі голосують шляхом смс, після чого бали від суддів і глядачів підсумовуються.

Нагадаємо, цього року членами журі стануть переможниця «Євробачення-2016» Джамала, артист Андрій Данилко та продюсер Костянтин Меладзе.