Стали відомі півфіналісти національного відбору Євробачення-2017

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20 січня відбудеться жеребкування, в ході якого визначиться порядок виступу артистів під час трьох півфіналів

Названі імена виконавців і музичних груп, які пройшли в півфінал національного відбору пісенного конкурсу Євробачення-2017.

Про це повідомляє офіційна сторінка Євробачення.

Імена виконавців і музичних груп, які проходять в півфінал були визначені організаторами національного відбору спільно з музичним продюсером Костянтином Меладзе.

З 4 лютого в прямих ефірах на СТБ і UΛ:Перший за право представляти Україну на Міжнародному пісенному конкурсі боротимуться 24 учасники: Арсен Мірзоян, Міла Нітіч, Віталій Козловський, AGHIAZMA, Сальто Назад, Green Grey, ROZHDEN, Vivienne Mort, Пающие трусы, Анастасія Прудіус, TAYANNA, DETACH, O.Torvald, ILLARIA, KADNAY, Рома Веремейчик і група LUMIERE, MamaRika, Laliko, MELOVIN, LETAY, Panivalkova, С.К.А.Й., Monochromea, KUZNETSOV.

У п'ятницю, 20 січня, відбудеться жеребкування, в ході якого визначиться порядок виступу артистів під час трьох півфіналів: 4, 11 і 18 лютого.