  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    «Євробачення-2017»: своїх представників вже визначили 25 країн

    • Сьогодні, 17:59
    • Розсилка

    Представника України на «Євробаченні-2017» оберуть цієї суботи - 25 лютого

    Своїх представників на пісенний конкурс «Євробачення-2017», який відбудеться навесні в Києві, визначили вже 25 країн, передає UA:Перший.

    Читайте також

    Так, Австрія, Азербайджан, Албанія, Бельгія, Білорусь, Велика Британія, Вірменія, Грузія, Ізраїль, Італія, Ірландія, Іспанія, Кіпр, КЮР Македонія, Нідерланди, Німеччина, Фінляндія, Чорногорія, Швейцарія, а віднедавна ще й Мальта, Польща, Угорщина, Франція, Хорватія, Чехія — оголосили імена представників своїх країн на Євробаченні-2017.

    Цієї п’ятниці, 24 лютого, відбудеться фінал національного відбору в Словенії. У суботу, 25 лютого, представників на «Євробачення-2017» оберуть у Молдові, Данії та Україні.

    Тривають відбори ще у 9 країнах-учасницях «Євробачення-2017» — Австралії, Греції, Естонії, Ісландії, Литві, Норвегії, Португалії та Румунії. Їхні представники визначаться вже на початку березня.

    Нагадаємо, півфінали «Євробачення-2017» відбудуться 9 та 11 травня. Фінал — 13 травня. Ареною шоу обрано Міжнародний виставковий центр у Києві.

     

    Читайте також
    Євробачення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ