«Євробачення-2017»: своїх представників вже визначили 25 країн

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Представника України на «Євробаченні-2017» оберуть цієї суботи - 25 лютого

Своїх представників на пісенний конкурс «Євробачення-2017», який відбудеться навесні в Києві, визначили вже 25 країн, передає UA:Перший.

Так, Австрія, Азербайджан, Албанія, Бельгія, Білорусь, Велика Британія, Вірменія, Грузія, Ізраїль, Італія, Ірландія, Іспанія, Кіпр, КЮР Македонія, Нідерланди, Німеччина, Фінляндія, Чорногорія, Швейцарія, а віднедавна ще й Мальта, Польща, Угорщина, Франція, Хорватія, Чехія — оголосили імена представників своїх країн на Євробаченні-2017.

Цієї п’ятниці, 24 лютого, відбудеться фінал національного відбору в Словенії. У суботу, 25 лютого, представників на «Євробачення-2017» оберуть у Молдові, Данії та Україні.

Тривають відбори ще у 9 країнах-учасницях «Євробачення-2017» — Австралії, Греції, Естонії, Ісландії, Литві, Норвегії, Португалії та Румунії. Їхні представники визначаться вже на початку березня.

Нагадаємо, півфінали «Євробачення-2017» відбудуться 9 та 11 травня. Фінал — 13 травня. Ареною шоу обрано Міжнародний виставковий центр у Києві.