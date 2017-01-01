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    У Польщі обрали свого учасника на фінал Євробачення-2017

    • Сьогодні, 02:50
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    <span>Співачка Катажина Мось</span>
    Співачка Катажина Мось

    Переможниці символічно вручено авіаквиток на рейс Варшава-Київ, на фінал цьогорічного Євробачення

    Учасником цьогорічного фіналу Євробачення у Києві від Польщі з піснею «Flashlight» буде відома польська співачка Катажина Мось.

    У фіналі польського відбору співачку назвали переможницею усі члени журі, а за смс-голосуванням вона зайняла друге місце, що дало перемогу у загальному заліку.

    Переможниці символічно вручено авіаквиток на рейс Варшава-Київ, на фінал цьогорічного Євробачення.

    Мось вже брала участь у польських відборах на Євробачення. Торік вона зайняла шосте місце.

    В 2015 році співачка випустила свій дебютний альбом Inspination. Мось також активно знімається у рекламі на польському телебаченні. В жовтні 2016 року вона з'явилася на обкладинці польської версії журналу Playboy.

    Стало відомо імена ще двох артистів, які пройшли до фіналу Національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення-2017» - це MELOVIN і O.Torvald.

    Нагадаємо, перший півфінал Нацвідбору на «Євробачення-2017» відбувся 4 лютого. Тоді до фіналу пройшли Tayanna та гурт «Сальто Назад». У другому півфіналі до фіналу Національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення-2017» пройшли співачка Illaria та співак Rozhden.

    Джерело: Укрінформ
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