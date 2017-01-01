У Польщі обрали свого учасника на фінал Євробачення-2017

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Співачка Катажина Мось

Переможниці символічно вручено авіаквиток на рейс Варшава-Київ, на фінал цьогорічного Євробачення

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Учасником цьогорічного фіналу Євробачення у Києві від Польщі з піснеюFlashlightбуде відома польська співачка Катажина Мось.

У фіналі польського відбору співачку назвали переможницею усі члени журі, а за смс-голосуванням вона зайняла друге місце, що дало перемогу у загальному заліку.

Переможниці символічно вручено авіаквиток на рейс Варшава-Київ, на фінал цьогорічного Євробачення.

Мось вже брала участь у польських відборах на Євробачення. Торік вона зайняла шосте місце.

В 2015 році співачка випустила свій дебютний альбом Inspination. Мось також активно знімається у рекламі на польському телебаченні. В жовтні 2016 року вона з'явилася на обкладинці польської версії журналу Playboy.

Стало відомо імена ще двох артистів, які пройшли до фіналу Національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення-2017» - це MELOVIN і O.Torvald.

Нагадаємо, перший півфінал Нацвідбору на «Євробачення-2017» відбувся 4 лютого. Тоді до фіналу пройшли Tayanna та гурт «Сальто Назад». У другому півфіналі до фіналу Національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення-2017» пройшли співачка Illaria та співак Rozhden.