«Євробачення-2017»: стали відомі усі шість фіналістів нацвідбору
- Сьогодні, 23:04
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MELOVIN і O.Torvald отримали найбільше голосів
Стало відомо імена ще двох артистів, які пройшли до фіналу Національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення-2017» - це MELOVIN і O.Torvald.
Як повідомляється, за результатом третього етапу відбору саме ці виконавці отримали найбільше голосів.Найкращих обирали за змішаною системою голосування: свої бали виставляло журі – композитор Костянтина Меладзе, співачка Джамала і шоумен Андрій Данилко – та глядачі за допомогою смс-голосування.
Нагадаємо, перший півфінал Нацвідбору на «Євробачення-2017» відбувся 4 лютого. Тоді до фіналу пройшли Tayanna та гурт «Сальто Назад». У другому півфіналі до фіналу Національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення-2017» пройшли співачка Illaria та співак Rozhden.