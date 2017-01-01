  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    «Євробачення-2017»: стали відомі усі шість фіналістів нацвідбору

    • Сьогодні, 23:04
    • Розсилка

    MELOVIN і O.Torvald отримали найбільше голосів

    Стало відомо імена ще двох артистів, які пройшли до фіналу Національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення-2017» - це MELOVIN і O.Torvald.

    Як повідомляється, за результатом третього етапу відбору саме ці виконавці отримали найбільше голосів.Найкращих обирали за змішаною системою голосування: свої бали виставляло журі – композитор Костянтина Меладзе, співачка Джамала і шоумен Андрій Данилко –  та глядачі за допомогою смс-голосування.

    Нагадаємо, перший півфінал Нацвідбору на «Євробачення-2017» відбувся 4 лютого. Тоді до фіналу пройшли Tayanna та гурт «Сальто Назад». У другому півфіналі до фіналу Національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення-2017» пройшли співачка Illaria та співак Rozhden.

    Читайте також
    Євробачення конкурс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ