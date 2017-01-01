«Євробачення»: стало відомо, скільки зароблять менеджери конкурсу
- Сьогодні, 10:10
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«Євробачення»
Найдорожчим виявився Стюарт Барлоу, якого призначили шоу-продюсером
У системі ProZorro оприлюднено дані щодо оплати послуг найманих менеджерів «Євробачення-2017» на загальну суму 5,63 млн грн.
Найдорожчим виявився Стюарт Барлоу, якого призначили шоу-продюсером від наглядової ради «Євробачення» – Європейської мовної спілки. З ним укладались угоди двічі – напередодні Нового року на 1,35 млн грн за послуги, які він мав надати в останні три дні 2016 року, та ще 2,40 млн грн йому виділено на роботу з 9 березня по 14 травня.
Гонорар креативного продюсера «Євробачення» Олега Боднарчука становитиме у 20 разів меншу суму – 124 тис. грн. Креативний супервайзер Сергій Проскурняк заробить 373 тис. грн.
|Послуга
|Виконавець
|Сума, грн.
|Код закупівлі
|Послуги шоу-продюсера з 9 березня по 14 травня
|Barlow TV UG
|2 400 000
|UA-2017-02-03-002090-b
|Послуги шоу-продюсера з 28 по 31 грудня
|Barlow TV UG
|1 350 000
|UA-2016-12-22-003331-b
|Послуги менеджера – креативного супервайзера для пісенного конкурсу «Євробачення-2017»
|Проскурня Сергій Владиславович
|372 671
|UA-2017-04-18-001405-b
|Послуги менеджера з питань безпеки ПКЄ-2017
|Пономаренко Володимир Володимирович
|240 000
|UA-2017-04-20-001468-b
|Послуги головного менеджера з питань безпеки ПКЄ-2017
|Дічек Олександр Іванович
|199 000
|UA-2017-03-10-002052-b
|Послуги головного менеджера з питань безпеки ПКЄ-2017
|Карабан Олексій Олексійович
|186 400
|UA-2016-12-24-000111-b
|Послуги головного костюмера для забезпечення організації підготовки та проведення ПКЄ-2017
|Кірієико Євген Анатолійович
|163 000
|UA-2017-04-04-002736-b
|Послуги менеджера з питань безпеки ПКЄ-2017
|Гнєдо Сергій Григорович
|161 400
|UA-2017-03-31-002175-b
|Послуги креативного продюсера (розроблення програми, постановки та проведення не конкурсних виступів для шоу) конкурсу «Євробачення-2017» та церемонії відкриття
|Бондарчук Олег Володимирович
|124 250
|UA-2016-12-26-001835-b
|Послуги з підготовки та експлуатації місця події ПКЄ-2017, а саме площ павільйону №2 та № З МВЦ
|Мазур Тимур Миколайович
|93 200
|UA-2016-12-26-001819-b
|Послуги головного менеджера події – Івент-менеджера ПКЄ-2017
|Мазур Тимур Миколайович
|93 200
|UA-2016-12-24-000120-b
|Послуги з обробки даних про перебіг і підготовку пісенного конкурсу «Євробачення-2017» у м. Києві
|ФОП Гріцфельдт Людмила Андріївна
|87 000
|UA-2017-03-10-002013-b
|Консультаційні послуги з питань безпеки з метою належного забезпечення організації підготовки та проведення міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017»
|Гнєдо Сергій Григорович
|80 745
|UA-2017-04-11-002524-b
|Послуги помічника головного менеджера з питань безпеки ПКЄ-2017
|Сальніков Ігор Іванович
|74 600
|UA-2016-12-24-000113-b
|Послуги з організації роботи відділу комунікацій та налагодження звязків з засобами масової інформації для організації пісенного конкурсу «Євробачення-2017»
|Данилюк Оксана Геннадіївна
|66 221
|UA-2017-03-30-002339-b
|Послуги лінійного продюсера шоу Міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017» у січні-лютому
|Агеєва Олена Олександрівна
|60 500
|UA-2017-03-30-002318-b
|Послуги телеоператора-постановника
|Володимир Ігорович Совяк-Круковський
|59 750
|UA-2017-04-01-000042-b
|Послуги телеоператора-постановника
|Володимир Ігорович Совяк-Круковський
|59 750
|UA-2017-04-01-000042-b
|Послуги менеджера напряму «Євровіладж» ПКЄ-2017
|Козлова Катерина Ігорівна
|55 950
|UA-2016-12-24-000116-b
|Послуги з підготовки та експлуатації місця події ПКЄ-2017, а саме площ павільйону №1 МВЦ
|Дзюнько Богдан Іванович
|46 800
|UA-2016-12-26-001823-b
|Послуги лінійного продюсера шоу міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017»
|Агеєва Олена Олександрівна
|45 970
|UA-2016-12-26-001924-b
|Послуги менеджера напрямку «Логістика» ПКЄ-2017
|Зябкін Іван Олександрович
|37 300
|UA-2016-12-26-001927-b
|Послуги менеджера напрямку «Делегації та розміщення» ПКЄ-2017
|ФОП «Павлик Ірина Володимирівна»
|37 300
|UA-2016-12-26-001908-b
|Послуги менеджера напрямку «Церемонія відкриття/червона доріжка» ПКЄ-2017
|Шарапова Тетяна Олександрівна
|37 300
|UA-2016-12-26-001901-b
|Послуги менеджера напрямку «Євроклуб» ПКЄ-2017
|Карпенко Олександра Анатоліївна
|37 300
|UA-2016-12-26-001895-b
|Послуги з організації та забезпечення інформаційної підтримки ПКЄ-2017
|Головльова Юлія Олександрівна
|31 000
|UA-2016-12-26-001841-b
|Послуги менеджера з питань безпеки Арени ПКЄ-2017
|Михайлюк Олександр Анатолійович
|24 900
|UA-2016-12-26-001875-b
|Послуги менеджера напрямку «Кейтерінг» ПКЄ-2017
|Кривошея Олена Вікторівна
|18 800
|UA-2016-12-26-001884-b
|Послуги менеджера з технічних засобів охорони ПКЄ-2017
|Хоменко Роман Анатолійович
|18 800
|UA-2016-12-26-001867-b
|Послуги менеджера з питань безпеки напрямку «Євроклуб» ПКЄ-2017
|Шредер Євгеній Володимирович
|18 800
|UA-2016-12-26-001855-b
|Послуги помічника менеджера з напрямку «Логістика» ПКЄ-2017
|Тузлуков Олексій Сергійович
|14 950
|UA-2016-12-26-001928-b
|Послуги менеджера напрямку «Логістика» ПКЄ-2017
|Юрченко Ольга Андріївна
|14 950
|UA-2016-12-26-001915-b
Джерело: Наші гроші