«Євробачення»: стало відомо, скільки зароблять менеджери конкурсу

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«Євробачення»

Найдорожчим виявився Стюарт Барлоу, якого призначили шоу-продюсером

У системі ProZorro оприлюднено дані щодо оплати послуг найманих менеджерів «Євробачення-2017» на загальну суму 5,63 млн грн.

Найдорожчим виявився Стюарт Барлоу, якого призначили шоу-продюсером від наглядової ради «Євробачення» – Європейської мовної спілки. З ним укладались угоди двічі – напередодні Нового року на 1,35 млн грн за послуги, які він мав надати в останні три дні 2016 року, та ще 2,40 млн грн йому виділено на роботу з 9 березня по 14 травня.

Гонорар креативного продюсера «Євробачення» Олега Боднарчука становитиме у 20 разів меншу суму – 124 тис. грн. Креативний супервайзер Сергій Проскурняк заробить 373 тис. грн.

Послуга Виконавець Сума, грн. Код закупівлі Послуги шоу-продюсера з 9 березня по 14 травня Barlow TV UG 2 400 000 UA-2017-02-03-002090-b Послуги шоу-продюсера з 28 по 31 грудня Barlow TV UG 1 350 000 UA-2016-12-22-003331-b Послуги менеджера – креативного супервайзера для пісенного конкурсу «Євробачення-2017» Проскурня Сергій Владиславович 372 671 UA-2017-04-18-001405-b Послуги менеджера з питань безпеки ПКЄ-2017 Пономаренко Володимир Володимирович 240 000 UA-2017-04-20-001468-b Послуги головного менеджера з питань безпеки ПКЄ-2017 Дічек Олександр Іванович 199 000 UA-2017-03-10-002052-b Послуги головного менеджера з питань безпеки ПКЄ-2017 Карабан Олексій Олексійович 186 400 UA-2016-12-24-000111-b Послуги головного костюмера для забезпечення організації підготовки та проведення ПКЄ-2017 Кірієико Євген Анатолійович 163 000 UA-2017-04-04-002736-b Послуги менеджера з питань безпеки ПКЄ-2017 Гнєдо Сергій Григорович 161 400 UA-2017-03-31-002175-b Послуги креативного продюсера (розроблення програми, постановки та проведення не конкурсних виступів для шоу) конкурсу «Євробачення-2017» та церемонії відкриття Бондарчук Олег Володимирович 124 250 UA-2016-12-26-001835-b Послуги з підготовки та експлуатації місця події ПКЄ-2017, а саме площ павільйону №2 та № З МВЦ Мазур Тимур Миколайович 93 200 UA-2016-12-26-001819-b Послуги головного менеджера події – Івент-менеджера ПКЄ-2017 Мазур Тимур Миколайович 93 200 UA-2016-12-24-000120-b Послуги з обробки даних про перебіг і підготовку пісенного конкурсу «Євробачення-2017» у м. Києві ФОП Гріцфельдт Людмила Андріївна 87 000 UA-2017-03-10-002013-b Консультаційні послуги з питань безпеки з метою належного забезпечення організації підготовки та проведення міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017» Гнєдо Сергій Григорович 80 745 UA-2017-04-11-002524-b Послуги помічника головного менеджера з питань безпеки ПКЄ-2017 Сальніков Ігор Іванович 74 600 UA-2016-12-24-000113-b Послуги з організації роботи відділу комунікацій та налагодження звязків з засобами масової інформації для організації пісенного конкурсу «Євробачення-2017» Данилюк Оксана Геннадіївна 66 221 UA-2017-03-30-002339-b Послуги лінійного продюсера шоу Міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017» у січні-лютому Агеєва Олена Олександрівна 60 500 UA-2017-03-30-002318-b Послуги телеоператора-постановника Володимир Ігорович Совяк-Круковський 59 750 UA-2017-04-01-000042-b Послуги телеоператора-постановника Володимир Ігорович Совяк-Круковський 59 750 UA-2017-04-01-000042-b Послуги менеджера напряму «Євровіладж» ПКЄ-2017 Козлова Катерина Ігорівна 55 950 UA-2016-12-24-000116-b Послуги з підготовки та експлуатації місця події ПКЄ-2017, а саме площ павільйону №1 МВЦ Дзюнько Богдан Іванович 46 800 UA-2016-12-26-001823-b Послуги лінійного продюсера шоу міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017» Агеєва Олена Олександрівна 45 970 UA-2016-12-26-001924-b Послуги менеджера напрямку «Логістика» ПКЄ-2017 Зябкін Іван Олександрович 37 300 UA-2016-12-26-001927-b Послуги менеджера напрямку «Делегації та розміщення» ПКЄ-2017 ФОП «Павлик Ірина Володимирівна» 37 300 UA-2016-12-26-001908-b Послуги менеджера напрямку «Церемонія відкриття/червона доріжка» ПКЄ-2017 Шарапова Тетяна Олександрівна 37 300 UA-2016-12-26-001901-b Послуги менеджера напрямку «Євроклуб» ПКЄ-2017 Карпенко Олександра Анатоліївна 37 300 UA-2016-12-26-001895-b Послуги з організації та забезпечення інформаційної підтримки ПКЄ-2017 Головльова Юлія Олександрівна 31 000 UA-2016-12-26-001841-b Послуги менеджера з питань безпеки Арени ПКЄ-2017 Михайлюк Олександр Анатолійович 24 900 UA-2016-12-26-001875-b Послуги менеджера напрямку «Кейтерінг» ПКЄ-2017 Кривошея Олена Вікторівна 18 800 UA-2016-12-26-001884-b Послуги менеджера з технічних засобів охорони ПКЄ-2017 Хоменко Роман Анатолійович 18 800 UA-2016-12-26-001867-b Послуги менеджера з питань безпеки напрямку «Євроклуб» ПКЄ-2017 Шредер Євгеній Володимирович 18 800 UA-2016-12-26-001855-b Послуги помічника менеджера з напрямку «Логістика» ПКЄ-2017 Тузлуков Олексій Сергійович 14 950 UA-2016-12-26-001928-b Послуги менеджера напрямку «Логістика» ПКЄ-2017 Юрченко Ольга Андріївна 14 950 UA-2016-12-26-001915-b

Джерело: Наші гроші