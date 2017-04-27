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    Європарламент підозрює Ле Пен у завданні збитків на 5 млн євро

    • Сьогодні, 22:58
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    Марін Ле Пен
    Марін Ле Пен

    У Європарламенті підозрюють, що кошти пішли помічникам «Національного фронту»

    Кандидатка у президенти Франції від ультраправого «Національного фронту» Марін Ле Пен, можливо, завдала Європарламенту збитків на суму близько 5 мільйонів євро (5,4 млн доларів).

    Про це повідомляє BBC з посиланням на джерела в ЄС.

    У Європарламенті підозрюють, що кошти пішли помічникам «Національного фронту», які насправді не працювали на євродепутатів, а займалися партійною роботою у Франції.

    Цими звинуваченнями тепер займаються французькі слідчі.

    Як пише RFI, Ле Пен та інші депутати наймали парламентських асистентів, яким виплачувалися зарплати з бюджету парламенту. При цьому робочі місця були фіктивними.

    У «Національному фронті» відкидають усі звинувачення.

    Раніше Європарламент позбавив Ле Пен недоторканності за поширення фото актів насильства.

    Нагадаємо, у першому турі президентських виборів у Франції екс-міністр економіки Еммануель Макрон набрав 23,75% голосів, лідер партії «Національний фронт» Марін Ле Пен друга з результатом 21,53%.

    Як повідомляв «Главком», політолог Володимир Фесенко в ексклюзивному коментарі розповів, що Макрон не допустить визнання Криму російським.

    ЗМІ пишуть, що у разі перемоги Макрона у другому турі президентських виборів постане питання формування більшості у парламенті. 

    Читайте також статтю: «Між грипом та холерою». Який вибір робитиме Франція 7 травня

    ЄС Європарламент Марін Ле Пен
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