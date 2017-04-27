Європарламент підозрює Ле Пен у завданні збитків на 5 млн євро

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Марін Ле Пен

У Європарламенті підозрюють, що кошти пішли помічникам «Національного фронту»

Кандидатка у президенти Франції від ультраправого «Національного фронту» Марін Ле Пен, можливо, завдала Європарламенту збитків на суму близько 5 мільйонів євро (5,4 млн доларів).

Про це повідомляє BBC з посиланням на джерела в ЄС.

У Європарламенті підозрюють, що кошти пішли помічникам «Національного фронту», які насправді не працювали на євродепутатів, а займалися партійною роботою у Франції.

Цими звинуваченнями тепер займаються французькі слідчі.

Як пише RFI, Ле Пен та інші депутати наймали парламентських асистентів, яким виплачувалися зарплати з бюджету парламенту. При цьому робочі місця були фіктивними.

У «Національному фронті» відкидають усі звинувачення.

Раніше Європарламент позбавив Ле Пен недоторканності за поширення фото актів насильства.

Нагадаємо, у першому турі президентських виборів у Франції екс-міністр економіки Еммануель Макрон набрав 23,75% голосів, лідер партії «Національний фронт» Марін Ле Пен друга з результатом 21,53%.

Як повідомляв «Главком», політолог Володимир Фесенко в ексклюзивному коментарі розповів, що Макрон не допустить визнання Криму російським.

ЗМІ пишуть, що у разі перемоги Макрона у другому турі президентських виборів постане питання формування більшості у парламенті.

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