Макрон не допустить визнання Криму російським – Фесенко

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Володимир Фесенко

Політолог спрогнозував, що буде з Україною в контексті виборів у Франції

Екс-міністр економіки Еммануель Макрон, у разі його обранням президентом Франції у другому турі виборів, не допустить визнання Криму російським. Однак міжнародні санкції щодо РФ можуть пом’якшитися. По це в ексклюзивному коментарі «Главкому» розповів політолог Володимир Фесенко.

«Це єдиний прийнятний для нас (України. – «Главком») кандидат. У першому турі з чотирьох фаворитів лише Макрон критикував Путіна, був проєвропейським кандидатом і мав позицію, яка влаштовувала Україну. Це стосується санкцій (щодо РФ. – «Главком») і Криму», – пояснив політолог.

Решта кандидатів, за словами експерта, були проросійськими. «Навіть Фійон (Франсуа Фійон. – «Главком»), який на початку був прихильником офіційної лінії щодо Криму. Він не визнавав Крим російським, але наприкінці кампанії почав говорити, що історично півострів належав Росії. Два інших кандидати, особливо Марін Ле Пен, були проросійськими», – розповів Фесенко.

Однак, за словами експерта, чекати «прориву щодо України» від Макрона не варто.

«Французьке суспільство має достатньо сильні проросійські погляди. Це дуже помітно у питанні пом’якшення санкцій щодо РФ. Особливо це стосується аграрного сектора. Фермери активно виступають за пом’якшення санкцій, тому Макрон звертатиме на це увагу. Однак як проєвропейський політик він буде до кінця тримати свої позиції щодо України та Криму», – резюмував Фесенко.

Як повідомляв «Главком», у першому турі президентських виборів у Франції екс-міністр економіки Еммануель Макрон набрав 23,75% голосів, лідер партії «Національний фронт» Марін Ле Пен друга з результатом – 21,53%.

Макрон та Ле Пен вже прокоментували результати першого туру виборів.

Нагадаємо, раніше екзит-поли прогнозували в першому турі виборів Еммануелю Макрону 23,7% голосів виборців.

Кандидат від правлячої у Франції Соціалістичної партії Бенуа Амон та кандидат від партії «Республіканці» Франсуа Фійон визнали поразку та закликали підтримати у другому турі Макрона.