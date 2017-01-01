Європарламент вимагає запровадити візи для громадян США

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США відмовляються скасувати візи для громадян п’яти країн ЄС

Європейський парламент наполягає, щоб Єврокомісія тимчасово відновила візові вимоги для громадян США через відмову Вашингтона надати безвізовий режим для громадян п'яти країн ЄС. Про це повідомляє The Independent.

Європейський парламент прийняв резолюцію у якій закликав Європейську комісію ввести візи для громадян США.

На думку депутатів Європарламенту, в ситуації, коли США відмовляються скасувати візи для громадян п’яти країн ЄС, Європейська комісія зобов’язана тимчасово повернути візовий режим зі США.

Європарламент нагадав, що в ЄС існує так званий механізм візової взаємності. Він полягає у тому, що Європейська комісія звертається до держави з-поза меж ЄС про невзаємне скасування віз і вимагає виправити ситуацію. Далі, якщо ця держава упродовж 24 місяців не скасує візи для громадян країн ЄС, то Брюссель може на 12 місяців ввести візи для громадян цієї країни.

Механізм запровадження віз запускає Європейська комісія після відповідного звернення Європарламенту та Ради Європи.

Віз у США досі потребують громадяни п’яти країн-членів ЄС: Болгарії, Кіпру Польщі, Румунії, і Хорватії. Водночас громадяни США можуть подорожувати до цих країн без віз. Європейська комісія у 2014 році повідомила США про відсутність візової взаємності. Тобто Білий дім повинен був відреагувати до 12 квітня 2016 року. Однак жодної реакції Вашингтону не було.