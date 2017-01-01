Євросоюз закликає КНДР припинити запуск балістичних ракет
- Сьогодні, 22:17
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ЄС також виступає за налагодження діалогу з КНДР
Євросоюз закликає Північну Корею припинити випробування балістичних ракет і повернутися до конструктивного діалогу з міжнародним співтовариством. Про це йдеться в заяві Європейської служби зовнішніх дій.
«Сьогодні Корейська народно-демократична республіка (КНДР) запустила балістичну ракету, що є ще одним порушенням численних резолюцій Ради Безпеки ООН, включаючи резолюцію 2321, прийняту в листопаді 2016 року», - йдеться в заяві.
У ЄС відзначають, що неодноразове ігнорування КНДР своїми міжнародними зобов'язаннями є провокаційним і неприйнятним.
«КНДР повинна припинити всі запуски з використанням технології балістичних ракет і раз і назавжди відмовитися від своєї програми зі створення балістичних ракет... Ми закликаємо КНДР утриматися від подальшого посилення напруженості і відновити реальний і змістовний діалог з міжнародним співтовариством», - наголошують в ЄС.
Повідомляється також, що високий представник ЄС з питань політики безпеки Федеріка Могеріні в найближчі дні обговорить з міністрами закордонних справ міжнародних партнерів подальші заходи реагування.
Як відомо, КНДР здійснила запуск ракети, імовірно балістичної. Вона, за даними Сеула, пролетіла близько 500 кілометрів і впала в Японському морі, не завдавши шкоди.Південна Корея, США та Японія вже засудили провокаційні дії Північної Кореї.