Євросоюз закликає КНДР припинити запуск балістичних ракет

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ЄС також виступає за налагодження діалогу з КНДР

Євросоюз закликає Північну Корею припинити випробування балістичних ракет і повернутися до конструктивного діалогу з міжнародним співтовариством. Про це йдеться в заяві Європейської служби зовнішніх дій.

«Сьогодні Корейська народно-демократична республіка (КНДР) запустила балістичну ракету, що є ще одним порушенням численних резолюцій Ради Безпеки ООН, включаючи резолюцію 2321, прийняту в листопаді 2016 року», - йдеться в заяві.

У ЄС відзначають, що неодноразове ігнорування КНДР своїми міжнародними зобов'язаннями є провокаційним і неприйнятним.

«КНДР повинна припинити всі запуски з використанням технології балістичних ракет і раз і назавжди відмовитися від своєї програми зі створення балістичних ракет... Ми закликаємо КНДР утриматися від подальшого посилення напруженості і відновити реальний і змістовний діалог з міжнародним співтовариством», - наголошують в ЄС.

Повідомляється також, що високий представник ЄС з питань політики безпеки Федеріка Могеріні в найближчі дні обговорить з міністрами закордонних справ міжнародних партнерів подальші заходи реагування.

Як відомо, КНДР здійснила запуск ракети, імовірно балістичної. Вона, за даними Сеула, пролетіла близько 500 кілометрів і впала в Японському морі, не завдавши шкоди.