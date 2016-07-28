Заява Порошенка про випробування нових ракет викликала істерику у Росії

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Колишній головком ВПС Росії Петро Дейнекін

Російський військовий заявив, що «колись Україна була авіаційною державою», а зараз потерпає через економічні труднощі

Кремлівські ЗМІ відреагували зливою істеричних повідомлень на заяву президента України про застосування нового озброєння бойовим гвинтокрилом під час випробування.

Як заявив колишній головком ВПС Росії Петро Дейнекін, нові ракети для українських ударних літаків і вертольотів, «можуть піти в серію дуже нескоро», пише ТАСС.

«Від заяв і до появи нової зброї навіть при стійкому фінансуванні буде потрібно кілька років. Але так як зараз стан української економіки, м'яко кажучи, далеко від стабільного, створення нових розробок може затягнутися. Я думаю, що якщо нова українська авіаційна ракета і буде поставлятися в війська, то дуже нескоро», - заявив російський військовий.

При цьому Дейнекін зазначив, що «свого часу Україна була авіаційною державою», де робили в тому числі «прекрасні авіаційні ракети».

Інший російський військовий експерт, головний редактор журналу «Арсенал Вітчизни» Віктор Мураховський заявив, що Україна не зможе налагодити масовий випуск нових авіаційних ракет, тому що українському оборонно-промислового комплексу «не вистачає, зокрема, грамотних фахівців».

«Вони (українці) не мали за радянських часів повного циклу виробництва боєприпасів і, зрозуміло, не мають його зараз. Мова, очевидно, йде про створення невеликих обсягів некерованих реактивних снарядів для авіації, розроблених ще за радянських часів, в кооперації з східноєвропейськими країнами» , - вважає російський експерт.

За його словами, «про великомасштабне серійне виробництво не йдеться взагалі».



Крім того, зазначив Мураховський, «у українських військових можуть виникнути проблеми з експлуатацією давно застарілої зброї», яке є зараз у Збройних сил України.

Як повідомляв «Главком», президент України Петро Порошенко на своїй сторінці соцмережі Twitter опублікував відео, на якому показано випробування нових 57-міліметрових ракет для Військово-Повітряних Сил України.

«Укроборонпром розробив нове озброєння для ВПС України. Ракети 57-мм призначені для ураження наземних цілей. Хороша робота, хлопці!» - Написав глава держави в Twitter.

Як повідомлялося раніше, спікер Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк повідомив, що Україна поблизу Криму, в Херсонській області, проведе 25 тактичних навчань з зенітними ракетними батареями ЗРК «Бук М1». Водночас в РФ заявили, що не розглядають українські ракетні навчання як загрозу.

Також раніше повідомлялося, що український літак перевіз найбільший у світі двигун.

Нагадаємо, що в Росії хочуть переманити українських авіаконструкторів та авіабудівників.

Як відомо, 20 грудня український концентрн «Антонов» презентував новий транспортний літак.