Євросоюз закликав Україну створити антикорупційний суд

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Г'ю Мінгареллі

Мінгареллі наголосив, що боротьба з корупцією - це головний виклик для України на сьогодні

Україні необхідно створити антикорупційний суд задля посилення боротьби з корупцією.

Про це заявив очільник представництва Євросоюзу в Україні Г'ю Мінгареллі, повідомляє прес-центр відомства у своєму аккаунті в Twitter.

Він зазначив, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро виконують у державі вкрай важливу роботу, особливо останніми днями. Зокрема, важливо, що аудит НАБУ проводитимуть незалежні фахівці.

Втім, за його словами, боротьба з корупцією - це головний виклик для України, саме для цього й потрібно запроваджувати спеціальні антикорупційні суди.

«Нові антикорупційні органи України повинні діяти незалежно, на кону — майбутнє верховенства права», - наголосив Мінгареллі.

Нагадаємо, через справу Насірова США підштовхують Україну до створення антикорупційного суду.