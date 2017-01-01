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    Євросоюз закликав Україну створити антикорупційний суд

    • Сьогодні, 13:35
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    Г'ю Мінгареллі
    Г'ю Мінгареллі

    Мінгареллі наголосив, що боротьба з корупцією - це головний виклик для України на сьогодні

    Україні необхідно створити антикорупційний суд задля посилення боротьби з корупцією.

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    Про це заявив очільник представництва Євросоюзу в Україні Г'ю Мінгареллі, повідомляє прес-центр відомства у своєму аккаунті в Twitter.

    Він зазначив, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро виконують у державі вкрай важливу роботу, особливо останніми днями. Зокрема, важливо, що аудит НАБУ проводитимуть незалежні фахівці. 

    Втім, за його словами, боротьба з корупцією - це головний виклик для України, саме для цього й потрібно запроваджувати спеціальні антикорупційні суди. 

    «Нові антикорупційні органи України повинні діяти незалежно, на кону — майбутнє верховенства права», - наголосив Мінгареллі.

    Нагадаємо, через справу Насірова США підштовхують Україну до створення антикорупційного суду.

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