Прокурори Холодницького оскаржать суму застави Насірову



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Роман Насіров

За словами керівника САП, наразі у рамках кримінального провадження щодо Насірова відбуваються слідчі дії, спрямовані на якнайшвидше завершення досудового розслідування

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржить рішення Солом'янського районного суду Києва про обрання запобіжного заходу тимчасово усунутому з посади голови ДФС Роману Насірову у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення 100 млн грн застави. Про це повідомляє прес-служба відомства у себе на сторінці у Facebook.

«Водночас зараз ми готуємо апеляційну скаргу на це рішення Солом’янського районного суду міста Києва, оскільки в частині альтернативного запобіжного заходу – грошової застави – ми будемо дотримуватися наших початкових вимог у 2 млрд грн для того, щоб розмір застави забезпечив виконання Романом Насіровим своїх процесуальних обов’язків», – зазначив заступник генерального прокурора України – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

За словами керівника САП, наразі у рамках кримінального провадження щодо Насірова відбуваються слідчі дії, спрямовані на якнайшвидше завершення досудового розслідування.

Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.

Як повідомляв «Главком», сторона обвинувачення в понеділок увечері заявила у суді про те, що відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров має громадянство Великої Британії та Угорщини.

Також оприлюднено відповідь Нацагентства боротьби зі злочинністю Великої Британії стосовно паспорта Насірова. Однак останній відкидає подібні звинувачення. Відповідаючи на запитання слідчого судді про те, чи є він громадянином Великої Британії, зокрема, Насіров відповів: «Я є громадянином України».

Прокурор САП заявив, що Роман Насіров за два роки понад 60 разів виїжджав за кордон.

Ближче до опівночі суд відхилив клопотання захисників Насірова про перенесення засідання на ранок вівторка.

Нагадаємо, що в понеділок у суді Насіров заявив, що до нього застосовувалось насилля.

Раніше стало відомо, що суд двічі не дозволив проводити судово-медичну експертизу здоров'я Насірова.

Нагадаємо, 6 березня суд відмовив стороні захисту Насірова у задоволенні клопотання про відвід судді Олександра Бобровника.

Опівночі в понеділок закінчився термін утримання під вартою Насірова, якого Кабмін усунув з посади на час розслідування. Чиновника підозрюють у розкраданні 2 млрд грн з бюджету.

Насіров зробив офіційну заяву з огляду на завершення терміну його тимчасового затримання.

Раніше адвокат заявив, що суд має сьогодні обрати запобіжний захід для відстороненого від посади голови ДФС Насірова.

Читайте також статтю «Главкома» «Справа Насірова. Як у Києві руйнують план американців»