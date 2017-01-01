Канадська опозиція розробила план допомоги Україні у протистоянні РФ
- Сьогодні, 08:48
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Розсилка
План має сім конкретних кроків для підтримки України
Канадська парламентська опозиція запропонувала свій план допомоги Україні та закликала уряд вжити конкретних кроків для підтримки України у протистоянні російській агресії. План представив тіньовий міністр закордонних справ Канади Пітер Кент.
«Канада довгий час була надійним союзником та помічником України. Оскільки суверенітет України продовжує перебувати у небезпеці, Канаді зараз не час для роздумів. Уряд Трюдо повинен вжити конкретних заходів, аби запевнити українців, що Канада продовжуватиме підтримувати їх перед лицем російської військової агресії», - сказав Кент.
План опозиції закликає уряд негайно вжити сім конкретних кроків для підтримки України, а саме: розширити та продовжити військову тренувальну місію UNIFIER; відновити надання супутникових зображень RADARSAT-2 українським військовим; передати Україні летальну зброю; ухвалити «акт Магнітського»; підписати угоду про співробітництво у сфері оборони; збільшити кількість спостерігачів ОБСЄ, які моніторитимуть ситуацію на сході України; надати додаткову гуманітарну допомогу українським вимушеним переселенцям та закликати Росію поважати суверенітет України і Мінські угоди.
«Оскільки насилля та напруження на сході України продовжують зростати, Україна потребує збільшення канадської підтримки, а не зменшення», - додав Кент.
Як повідомлялося, близько 200 канадських військових інструкторів з позаминулого року проводять заняття з українськими військовослужбовцям на Яворівському та Кам’янець-Подільському полігонах. Втім їх мандат завершується 31 березня 2017 року, тому під час візиту Джастіна Трюдо до Києва Петро Порошенко звернувся до нього із прохання продовжити термін перебування інструкторів в Україні. Поки офіційної відповіді на цей запит із Оттави не надходило.