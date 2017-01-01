Канадська опозиція розробила план допомоги Україні у протистоянні РФ

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Тіньовий міністр закордонних справ Канади Пітер Кент

План має сім конкретних кроків для підтримки України

Канадська парламентська опозиція запропонувала свій план допомоги Україні та закликала уряд вжити конкретних кроків для підтримки України у протистоянні російській агресії. План представив тіньовий міністр закордонних справ Канади Пітер Кент.

«Канада довгий час була надійним союзником та помічником України. Оскільки суверенітет України продовжує перебувати у небезпеці, Канаді зараз не час для роздумів. Уряд Трюдо повинен вжити конкретних заходів, аби запевнити українців, що Канада продовжуватиме підтримувати їх перед лицем російської військової агресії», - сказав Кент.

План опозиції закликає уряд негайно вжити сім конкретних кроків для підтримки України, а саме: розширити та продовжити військову тренувальну місію UNIFIER; відновити надання супутникових зображень RADARSAT-2 українським військовим; передати Україні летальну зброю; ухвалити «акт Магнітського»; підписати угоду про співробітництво у сфері оборони; збільшити кількість спостерігачів ОБСЄ, які моніторитимуть ситуацію на сході України; надати додаткову гуманітарну допомогу українським вимушеним переселенцям та закликати Росію поважати суверенітет України і Мінські угоди.

«Оскільки насилля та напруження на сході України продовжують зростати, Україна потребує збільшення канадської підтримки, а не зменшення», - додав Кент.

Як повідомлялося, близько 200 канадських військових інструкторів з позаминулого року проводять заняття з українськими військовослужбовцям на Яворівському та Кам’янець-Подільському полігонах. Втім їх мандат завершується 31 березня 2017 року, тому під час візиту Джастіна Трюдо до Києва Петро Порошенко звернувся до нього із прохання продовжити термін перебування інструкторів в Україні. Поки офіційної відповіді на цей запит із Оттави не надходило.