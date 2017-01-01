В Канаді пропонують «перетворити свою вербальну підтримку Україні у конкретні дії»

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Пітер Кент

Пітер Кент пропонує уряду Трюдо не вагатися щодо пропозиції додаткової підтримки Україні

Зважаючи на активізацію російської агресії проти України, Канада має надати країні додаткову підтримку.Таку думку висловив тіньовий міністр закордонних справ Канади Пітер Кент, передає Укрінформ.

«Російські сили продовжують незаконну окупацію суверенної території України, а невибіркові артилерійські обстріли повстанців виганяють тисячі цивільних із домівок. Оскільки обставини погіршуються, Канаді не слід вагатися щодо пропозиції додаткової підтримки нашим українським союзникам», - сказав Кент.

Він закликав чинний канадський уряд перейти від слів підтримки України до конкретних кроків допомоги. «Канада довгий час є непохитним союзником України. Оскільки їх суверенітет продовжує перебувати під загрозою, для Канади зараз не час для сумнівів. Уряд Трюдо має перетворити свою вербальну підтримку у конкретні дії», - наголосив опозиціонер.

Як відомо в зоні АТО значно загострилась ситуація: зокрема Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілють бойовики. Вперше за кілька місяців ворог застосував «Гради» для обстрілів житлових кварталів.

В місті оголосили надзвичайний стан. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

В ніч на п’ятницю відбулося екстрене засідання Ради безпеки ООН.