Канадська опозиція закликала надати Україні летальну зброю



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тіньовий міністр оборони Канади Джеймс Безан

Йдеться насамперед про такий самий тип зброї, який Канада вже передає курдам у Іраку

Канадська опозиція закликала уряд надати Україні летальну зброю для захисту від російської агресії.

Про це заявив тіньовий міністр оборони Канади Джеймс Безан.

«Ми очікуємо, що уряд Канади надасть Україні летальну зброю... Українська влада зверталася із таким запитом, та й український народ очікує такої допомоги», – сказав Безан.

Він наголосив, що такий крок буде не дешевим для Канади, однак вкрай необхідним.

«Ціна цього не може бути низькою, але це необхідно зробити для збереження миру та безпеки і підтримки процвітання України, намір досягти якого ми вже оголосили, підтримавши Угоду про вільну торгівлю», – зазначив депутат.

За словами тіньового міністра закордонних справ Пітера Кента, йдеться насамперед про такий самий тип зброї, який Канада вже передає курдам у Іраку.

«Протитанкова та бронебійна зброя, снайперські гвинтівки, які допоможуть боротися із засиллям ворожих снайперів вздовж лінії розмежування в Україні», – пояснив Кент.