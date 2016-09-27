Росія не може дозволити собі нову гонку озброєнь, - Sueddeutsche Zeitung

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РФ занадто слабка в економічному плані і неприваблива в політичному, щоб мати якусь вагу на міжнародній арені, - німецькі ЗМІ

За останні 38 років в світі не було «стільки ядерної риторики, скільки її чується зараз: навіть в самий розпал холодної війни ніхто так легковажно не погрожував застосувати ядерну зброю», пише німецька газета Sueddeutsche Zeitung.

«Нещодавно російське керівництво випустило цього джина з пляшки, і тепер він поставив російську владу перед труднощами», - зазначає видання.

Йдеться про документальний фільм одного з каналів російського державного телебачення, в якому президент РФ Путін представлений в якості генерального режисера приєднання Криму до Росії. Серед іншого, у фільмі згадувалося, що російський лідер думав про те, щоб привести в повну бойову готовність російську ядерну зброю. Іншим разом російський телеведучий розповідав в ефірі, що «Росія в змозі перетворити Сполучені Штати на радіоактивний попіл». Після цього в Калінінградську область були відправлені комплекси «Іскандер», пише Ханс.

«Росія занадто слабка в економічному плані і неприваблива в політичному, щоб мати якусь вагу на міжнародній арені, - продовжує видання, - так що російське керівництво досягає вагомості за допомогою відносно дешевою партизанської тактики з дезінформації, кібератак, діяльності спецслужб і спецназу». Ядерна булава, в свою чергу, гарантує, що на це не буде дано адекватної відповіді. Але тепер, звертає увагу автор, «обласканий Москвою Дональд Трамп анонсує нарощування ядерного потенціалу, а для збереження паритету Москві доведеться також нарощувати свій арсенал. Але на нову гонку озброєнь у Росії грошей немає».