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    В Одесі заарештували військового, який віз зброю на Майдан

    • Сьогодні, 17:08
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    Суд заарештував підозрюваного на два місяці із можливістю внесення застави у розмірі 400 тис. гривень

    Приморський районний суд Одеси виніс рішення про арешт військовослужбовця ВМС ЗСУ, якого підозрюють у купівлі арсеналу зброї для застосування її в центрі Києва під час масових акцій. Про це повідомила прес-секретар військової прокуратури Південного регіону Яна Стекачова.

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    За її словами, суд заарештував підозрюваного на два місяці із можливістю внесення застави у розмірі 400 тис. грн.

    Нагадаємо, затриманий матрос, який проходив службу в одній із військових частин ВМС ЗС України, замовив із зони АТО і купив для так званої Одеської народної республіки 12 автоматів АК та гвинтівку СВД.

    Придбану зброю мав намір передати до столиці для застосування на Майдані під час масових акцій.

    Після затримання в Одесі військовослужбовця-контрактника командування Військово-морських сил ЗСУ провело перевірки у військових частинах.

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    кримінал зброя Одеса
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