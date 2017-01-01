В Одесі заарештували військового, який віз зброю на Майдан



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Суд заарештував підозрюваного на два місяці із можливістю внесення застави у розмірі 400 тис. гривень

Приморський районний суд Одеси виніс рішення про арешт військовослужбовця ВМС ЗСУ, якого підозрюють у купівлі арсеналу зброї для застосування її в центрі Києва під час масових акцій. Про це повідомила прес-секретар військової прокуратури Південного регіону Яна Стекачова.

За її словами, суд заарештував підозрюваного на два місяці із можливістю внесення застави у розмірі 400 тис. грн.

Нагадаємо, затриманий матрос, який проходив службу в одній із військових частин ВМС ЗС України, замовив із зони АТО і купив для так званої Одеської народної республіки 12 автоматів АК та гвинтівку СВД.

Придбану зброю мав намір передати до столиці для застосування на Майдані під час масових акцій.

Після затримання в Одесі військовослужбовця-контрактника командування Військово-морських сил ЗСУ провело перевірки у військових частинах.