Канал Коломойського підрахував, що близько 5 млн українців залишаться без доступу до національних каналів

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Дуже багато людей, особливо в невеликих населених пунктах, залишаться з темними екранами

Понад 10% незахищених верств населення України може залишитись без безкоштовного доступу до національних телеканалів при переході на цифрове мовлення.

За ліцензійними умовами, провайдер ефірно-цифрового мовлення «Зеонбуд» повинен охоплювати не менше 95% населення. На «1+1 медіа» підрахували, що зона охоплення населення сигналом Т2 менша на 10–15% і перебуває в межах 80–85%.

«Дуже багато людей, особливо в невеликих населених пунктах, залишаться з темними екранами. Це стосується не лише «1+1», а й каналів групи «Інтер» та Першого національного, які мають найбільше аналогове ефірне покриття», – прокоментував Андрій Мальчевський, директор департаменту дистрибуції та розвитку мережі мовлення «1+1 медіа».

Відключення аналогового мовлення в 2017 році призведе до переходу частини непокритих цифровим сигналом домогосподарств на безкоштовне супутникове мовлення, де представлена частина російськомовного телевізійного продукту: міжнародні версії каналів ОРТ, РТР і НТВ.