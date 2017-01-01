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    Казна України скоротилася до 32,8 млрд грн

    • Сьогодні, 12:38
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    Українська казна
    Українська казна

    За березень залишок коштів на єдиному казначейському рахунку скоротився на 3,8%

    Станом на 1 квітня залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) становить 32,812 млрд гривень. Про це йдеться у повідомленні Державної казначейської служби.

    У березні залишок на ЄКР скоротився на 3,8% з 34,115 млрд гривень.

    З початку року залишок коштів на ЄКР збільшився з 14,258 млрд гривень до 32,812 млрд гривень.

    Мінімальним залишок коштів на єдиному казначейському рахунку у 2017 році був станом на 1 січня – 14,258 млрд гривень, а максимальним – 34,869 млрд гривень – на 1 лютого.

    Нагадаємо, сьогодні, 3 квітня, рада директорів Міжнародного валютного фонду планує розглянути виділення Україні наступного траншу за програмою розширеного фінансування в обсязі 1 мільярд доларів.

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