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    У Гройсмана повідомили, коли чекати на монетизацію субсидій

    • Сьогодні, 16:33
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    Андрій Рева
    Андрій Рева

    Кількість субсидіантів має знизитися до 2 мільйонів

    Міністр соціальної політики Андрій Рева вважає, що монетизацію субсидій можна буде здійснити не раніше наступних 4-5 років, якщо кількість субсидіантів зменшиться.

    Про це він сказав на зустрічі з журналістами регіональних ЗМІ на тему «Децентралізація. Історії успіху. Нові завдання».

    «Монетизація пільг — це питання, з яким ми запізнилися на 20 років. Монетизація субсидій, тобто виплати у грошовій формі співфінансування, яке робить держава, я думаю, це справа не раніше наступних 4-5 років», - сказав Рева.

    Водночас він додав, що ставити це питання варто тоді, коли кількість субсидіантів знизиться до 2 мільйонів, в іншому випадку органи соціального захисту не впораються зі своїми функціями.

    Як повідомлялося, станом на початок березня субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримали 6 мільйонів 356 тисяч 127 сімей.

    Джерело: Укрінформ

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