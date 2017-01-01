У Гройсмана повідомили, коли чекати на монетизацію субсидій

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Андрій Рева

Кількість субсидіантів має знизитися до 2 мільйонів

Міністр соціальної політики Андрій Рева вважає, що монетизацію субсидій можна буде здійснити не раніше наступних 4-5 років, якщо кількість субсидіантів зменшиться.

Про це він сказав на зустрічі з журналістами регіональних ЗМІ на тему «Децентралізація. Історії успіху. Нові завдання».

«Монетизація пільг — це питання, з яким ми запізнилися на 20 років. Монетизація субсидій, тобто виплати у грошовій формі співфінансування, яке робить держава, я думаю, це справа не раніше наступних 4-5 років», - сказав Рева.

Водночас він додав, що ставити це питання варто тоді, коли кількість субсидіантів знизиться до 2 мільйонів, в іншому випадку органи соціального захисту не впораються зі своїми функціями.

Як повідомлялося, станом на початок березня субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримали 6 мільйонів 356 тисяч 127 сімей.

Джерело: Укрінформ