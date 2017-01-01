Керівник НАБУ придбав авто за 800 тисяч гривень



Розсилка ВІДПРАВИТИ

KIA Sportage 2017 на автошоу в Лос-Анджелесі

Новенький KIA Sportage випущено лише цього року

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник 21 січня придбав новий автомобіль KIA Sportage 2017 року випуску.

Відповідну інформацію Ситник вказав у розділі «повідомлення про істотні зміни» декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, оприлюдненій на сайті НАЗК.

Покупка транспортного засобу обійшлась очільнику НАБУ у 802 тисячі 560 гривень.

Офіційний дебют KIA Sportage 2017 відбувся на франкфуртському автосалоні у вересні 2015 року. Автомобілі для українського ринку у базовій комплектації мають 6 подушок безпеки, системи ESP (курсова стійкість), ABS (антиблокувальна система), HAC (допомога при русі під гору), TSA (стабілізація руху з причепом). Розробники зауважують, що новий Kia Sportage є одним з найбільш досконалих та безпечних кросоверів світу.

Четверте покоління моделі за підсумками ретельних випробувань отримало максимальні п’ять зірок: 90% за захист водія та дорослих пасажирів, 83% за захист дітей, 66% за захист пішоходів та 71% за роботу допоміжних систем безпеки.