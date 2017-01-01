Генпрокуратура перевіряє декларації вже десятьох нардепів

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У прокуратури є дані ДФС про те, що у 1998-2015 рр. Абдуллін сплатив податки тільки з 2,3 млн грн доходів

Державній фіскальній службі за клопотанням Генпрокуратури доручили перевірити сплату податків народним депутатом від ВО «Батьківщина» Олександром Абдулліним. Про це свідчить ухвала Печерського суду Києві від 16 січня, яка була опублікована 24 січня.

У рішенні суду зазначено, що у 2015 році Абдуллін задекларував 850 тис. грн, 375 тис. доларів, 70 тис. євро, 93 тис. грн на рахунку в банку. У сумі це становить близько 6 млн грн.

Крім того, Абдулліну належать корпоративні права на ТОВ «Екотехпром» з внеском до статутного фонду 23,6 млн грн.

З 1998 року і до сьогодні Олександр Абдуллін є народним депутатом. У прокуратури є дані ДФС про те, що у 1998-2015 рр. Абдуллін сплатив податки тільки з 2,3 млн грн доходів. Переважним чином ці доходи складала зарплата народного депутата та кошти на виконання депутатських повноважень.

Як повідомляв раніше «Главком», Генпрокуратура перевіряє декларації дев’ятьох нардепів. Читайте про це в матеріалі «У Луценка взялися за е-декларації дев'ятьох нардепів, у яких мільйони з'явилися невідомо звідки (СПИСОК)».

Джерело: Українська правда