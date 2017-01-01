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Ямковий ремонт доріг

95% доріг в Україні не придатні до експлуатації

З початку 2017 року на подолання ямковості на українських дорогах було спрямовано 2 мільярди гривень. Про це на засіданні уряду повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

«Ми маємо сумний факт що за десятки років фактично 95% доріг не придатні до експлуатації і не відповідають нормативним вимогам. Станом на цей рік ми маємо ямковість 85 тисяч км доріг», – зазначив міністр.

За його словами, з них 25 тисяч км доріг державного значення.

«Цього року ми вже спрямували 2 млрд грн на подолання ямковості, ліквідовано 557 тисяч квадратних метрів покриття на загальній протяжності близько 6 тисяч км доріг», – додав він.

За словами Омеляна, зараз з’являються нові ями, близько 300 кв. м щотижня.

«Питання фінансування надзвичайно болюче, тому що магія на дорогах не працює, працюють тільки гроші, належна техніка і належні умови роботи. Цього року, я сподіваюсь, що з вашою підтримкою нам вдасться отримати 15 млрд грн з репрофайлінгу НБУ», – додав він.

Як відомо, Кабінет міністрів пропонує спрямувати кошти, які можуть вивільнитися від реструктуризації облігацій внутрішньої державної позики, що проводиться Національним банком і Міністерством фінансів, на будівництво доріг. Ідеться про суму 15 млрд гривень.

Орієнтовно загальна сума з урахуванням ресурсу від репрофайлінгу сягне близько 35 млрд грн.

Джерело: Економічна правда