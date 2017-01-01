Керівників «Чорнобильського спецкомбінату» затримали на хабарі

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Затримання керівників ДП «Чорнобильський спецкомбінат»

Слідчі військової прокуратури затримали хабарників під час отримання «відкату-хабара» в сумі близько 700 тис. грн

Слідчі Військової прокуратури спільно з співробітниками Національної поліції затримали директора держпідприємства «Чорнобильський спецкомбінат» та його заступника. Про це повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос на своїй сторінці в Facebook.

«Нині ми з Нацполіцією та «Корд» затримали «чорнобильських пацюків», що жерли державний кактус бюджету. Дякую керівництву та оперативникам Департаменту захисту економіки Нацполіціі за фахову розробку та викриття двох «керівників хабарників» з держпідприємства «Чорнобильський спецкомбінат» спільно з слідчими Військової прокуратури Центрального регіону», - написав він.

Матіос повідомив, що директор та заступник держпідприємства вимагали та отримали від комерційного підприємства «відкат-хабар» в сумі близько 700 тис. грн за законно виграний тендер на постачання пального.

«Обоє затримані слідчими військової прокуратури «на гарячому», гроші вилучені», - додав прокурор.