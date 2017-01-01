Помічницю судді затримали на хабарі в $23 тис.

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Затримання помічниці судді під час отримання нею хабара

Жінка ввела в оману громадянина щодо можливості винесення позитивного рішення в його інтересах колегією суддів Вищого спеціалізованого суду за умови сплати ним 23 тис. доларів

23 січня детективи Національного антикорупційного бюро України затримали помічника судді Апеляційного суду Київської області.

Як повідомляє прес-служба НАБУ, за версією слідства, ця особа ввела в оману громадянина щодо можливості винесення позитивного рішення в його інтересах колегією суддів Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних та кримінальних справ буцімто за умови сплати ним 23 тис. доларів США (понад 627 тис. грн).

«23 січня помічниця судді отримала обумовлену суму грошових коштів, після чого її було затримано детективами Національного бюро», - йдеться у повідомленні.

Наразі затриманій особі повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч.4 ст. 190 («Шахрайство»), ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч.4. ст. 369 КК України («Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі»). Подано до суду клопотання про обрання запобіжного заходу.